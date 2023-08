Hija de Sergio Mayer explota contra María José Suárez por tachar de enfermo y acosador a su papá

Antonia Mayer sale en defensa de su papá tras escándalo de abuso en contra de Nicola Porcella en LCDLFM.

Antonia Mayer explotó en contra de quienes han señalado a su papá, Sergio Mayer, de “abusador” por lo que le hizo a Nicola Porcella en La Casa de los Famosos México.

Poncho de Nigris y Wendy Guevara también estuvieron involucrados en esta polémica, por lo que La Jefa les aclaró que le tenían que bajar a sus bromas pesadas porque en su casa las reglas se respetan.

Varios internautas se pronunciaron al respecto, pidiendo la eliminación de los involucrados, incluso, María José Suárez, esposa de Mauricio Barcelata y amiga de Nicola Porcella, alzó la voz y tachó de “enfermos” a Sergio y Wendy, calificando sus actos como un grave delito.

“Se llama educación, se llama bullying, se llama acoso, y ¿qué crees?, sí es cárcel, no más, no más, ¿qué pe.. con tu enfermedad, estás sacando lo peor de ti o estado conociendo al verdadero Sergio, diputado? Tú y Wendy están muy enfermos”.

Ahora, la actriz y modelo Antonia Mayer defendió a su papá de los señalamientos que han hecho en su contra y le respondió a María José Suárez, la esposa de Mauricio Barcelata.

“Son redes sociales, tienen que saber que muchas cosas están sacadas de contexto, y si no vieron lo que pasó de verdad, los invito a ver el video. O sea, de verdad está muy cabro.. la gente. ¿Ustedes creen que mi papá en la última semana va a estar sacando su cara? Ya la hubiera sacado desde hace años, lleva todo el reality, así es mi papá, no es lo que están diciendo ahorita que es un viol, un abusador... Invito a María José, o esa viej. que no se quién es, a que vaya y se pique el c... Yo estoy aquí para defender a mi papá, para desenmascarar a todos esos haters”, dijo enfurecida la hija de Issabela Camil.