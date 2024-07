Maryfer Centeno reveló qué hay detrás del reencuentro de Mario Bezares y Paola Durante

El pasado domingo, a propósito del estreno de la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, se anunció la participación sorpresa de Paola Durante, quien se convirtió en la habitante número 15 de este reality. Tras su presentación, la edecán que figuró como sospechosa del asesinato de Paco Stanley, se topó de frente con Mario Bezares, otro de los acusados por el crimen, protagonizando así un momento que despertó la intriga de Maryfer Centeno y la motivó a hacer uno de sus ya conocidos análisis.

Así fue el momento en el que Paola Durante fue confirmada como habitante de ‘La Casa de los Famosos’

Minutos antes de terminar el primer episodio, se dio a conocer que había un personaje que aún no era revelado, por lo que les pidieron salir a conocerlo, encontrándose con Paola Durante bajando de las escaleras con una aparición triunfal.

La llegada de la uruguaya causó gran impacto entre el público y los concursantes, los cuales afirmaron no tener idea de que se sumaría una compañera más y mucho menos que se trataría de la modelo.

Sin lugar a dudas, el que mayor sorpresa demostró fue Mario Bezares, pues él y Paola tienen una larga historia juntos, razón por la que desde el primer momento de su interacción han surgido grandes expectativas sobre lo que puede pasar entre ellos ahora que la vida los volvió a cruzar. Ante este inquietante escenario, Maryfer Centeno se dio a la tarea de estudiar qué es lo que sus movimientos revelaron y si su buena onda es tan real como ellos quieren aparentar.

Esto piensa Maryfer Centeno sobre el reencuentro de Paola Durante y Mario Bezares

En las tomas de su amigable saludo, se ve cómo los dos corrieron apresurados para abrazarse y se escuchó a Durante decir: “nos volvieron a encerrar”, una frase que le arrebató carcajadas a los presentes, pues se refería a la temporada que Paola y Mario pasaron en prisión acusados de ser autores intelectuales en el atentado que le cobró la vida a Paco Stanley.

Paola Durante le dio un gran abrazo a Mario Bezares cuando lo vio. CAPTURA DE VIDEO

No obstante, a pesar de lo amigables que han tratado de ser en su convivencia, Maryfer Centeno no está del todo segura de que su relación sea buena. Según los dichos de la grafóloga en un reciente análisis, Mario Bezares no cree en las intenciones de Paola Durante y sus gestos lo delatan.

“Hay una gran desconfianza de Mario hacia Paola. Ella llega transparente, mentalizada sobre quién va a estar, pero él hasta se hizo para atrás. Yo creo que estamos ante una historia que va a encontrar diferentes aristas dentro de la casa, así que vamos a poder conocer otra cara de los dos. Me parece que en este momento Bezares el que no confía en Durante, tal vez el tiempo ponga todo en su lugar”, señaló la experta en lenguaje, que hace poco también exploró las expresiones del presentador al hablar de su colega fallecido.