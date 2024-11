Maryfer Centeno demandó a ‘Mr. Doctor’ luego de que la llamara ‘charlatana': los detalles

Como te comentamos en TVyNovelas, a mediados de julio el nombre de “Mr. Doctor” se colocó entre las principales tendencias de búsqueda luego de que el influencer se fuera directamente en contra de Maryfer Centeno por una controvertida afirmación de la grafóloga.

Debido a que “Mr. Doctor” usó varios extractos de los videos de Maryfer Centeno, la experta en lenguaje corporal inició un proceso legal en contra de Jorge Octavio Arroyo Martínez, el verdadero nombre del influencer, por presunta violencia digital: esto fue lo que dijo.

¿QUÉ DIJO MARYFER CENTENO SOBRE SU DEMANDA CONTRA “MR. DOCTOR”?

Maryfer Centeno confirmó, en una entrevista para el programa de YouTube Mafian TV, que demandó a “Mr. Doctor” por violencia digital ya que usó su imagen para ridiculizarla y, de hecho, el proceso ahora está en una etapa de judicialización, por lo que pronto podría haber un juicio relacionado con el tema.

Aunque Centeno no quiso hablar mucho del juicio para no entorpecer el proceso, sí aseguró que otra persona demandó a “Mr. Doctor” por la misma razón: “Me enteré que también hay otra persona, que no soy la única persona”, aceptó la grafóloga.

“La violencia no es normal (…) durante mucho tiempo hemos vivido rodeadas de machismos y micromachismos”, aseguró la experta en lenguaje corporal durante su charla.

¿CÓMO INICIÓ EL PLEITO ENTRE MARYFER CENTENO Y “MR. DOCTOR”?

“Mr. Doctor”, conocido por los videos que sube a sus cuentas de YouTube e Instagram, acaparó las tendencias de búsqueda en julio luego de que comparara a Maryfer Centeno con Aislinn Derbez debido a que la grafóloga sostuvo que era posible bajar de peso con la escritura.

“Si logramos encontrar la emoción que te están engordando, te aseguro que bajarás de peso para siempre”, se le oye decir a Maryfer Centeno en el video que molestó a “Mr. Doctor”, quien explotó en contra de la grafóloga.

“Ella piensa igual que Aislinn Derbez o Martha Higareda, que las emociones enferman, que las emociones engordan”, expresó el influencer en aquella ocasión.