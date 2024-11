Pepe Aguilar reaccionó contundente ante los abucheos que recibió Ángela Aguilar durante una presentación en vivo

Ángela Aguilar sigue estando en el centro de la controversia, una situación que parece haber trascendido más allá de su vida personal y comenzó a afectarle a nivel profesional. Para muestra, el constante rechazo que ha recibido por parte del público, mismo que inició en redes sociales y posteriormente llegó a la “vida real”, convirtiéndose una situación que no tiene en lo absoluto contento a Pepe Aguilar, quien ya dejó ver qué es lo que piensa de todo lo que está pasando.

Pepe Aguilar condenó los ataques en contra de Ángela Aguilar

A través de una publicación hecha en la cuenta oficial de “Gordo”, una de sus simpáticas mascotas, Pepe Aguilar quiso dejar una reflexión para todos los admiradores y retractores que están al pendiente de los movimientos de su familia. Se trata de una fotografía donde aparece el patriarca de los Aguilar posando junto a su perrito, quien portaba una playera con el mensaje “Ciberbullying is not cool”, cuya traducción al español es “El bullying cibernético no es cool”, frase con la que habría querido dar a entender que no está bien el escarche que Ángela Águilar recibió durante su última aparición en vivo.

Y es que a pesar de que no dio mayores explicaciones, el post salió en medio del furor que ocasionó el crudo abucheo que la esposa de Christian Nodal provocó durante su participación como presentadora de los Kids Choice Awards. Esto debido a que se viralizaron un par de videos donde se aprecia con claridad que, en al menos un par de sus intervenciones, los asistentes comenzaron a gritar consignas invitándola a bajar del escenario.

¿Qué le pasó a Ángela Aguilar? Así fue como se desató la furia de Pepe Aguilar

Desde hace carias semanas, Ángela Aguilar ha sido duramente criticada debido a diversos escándalos en los que se vio envuelta tras su boda con Christian Nodal. Y es que para gran parte del público, fue sumamente incorrecta la forma en que manejaron su relación, pues se consideró que nunca pensaron en los sentimientos de Cazzu o Inti, la hija que del sonorense.

Semanas después, la intérprete de “Mis amigas las flores” declaró públicamente que esta situación se malentendió, pues aseguró, todos los involucrados estaban enterados de lo que pasada. No obstante, Cazzu salió a desmentirla, provocando que la joven de 21 años nuevamente fuera escarchada primero en redes sociales, para finalmente ser víctima de una cruda ola de abucheos mientras se encontraba sobre el escenario.

Este habría sido precisamente “la gota que derramó el vaso” para Pepe Aguilar, quien decidió postear este mensaje y dejar claro que le parece completamente reprobable lo que está ocurriendo con su hija.