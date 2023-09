Confirman que Adianez Hernández le fue infiel a Rodrigo Cachero: “Perdóname no te merecías esto”

La reciente separación entre Adianez Hernández y el actor Rodrigo Cachero tiene tela que cortar. Días después que se revelera el fin del matrimonio surgió el rumor de una infidelidad por parte de ella.

Y es verdad. Sí hubo infidelidad. La actriz Larisa Mendizábal reveló en un video difundido a través de redes sociales que su esposo Augusto Bravo tuvo un romance extramarital con Adianez Hernández.

“Efectivamente Augusto Bravo fue mi pareja, mi compañero de vida y con quien viví los últimos 11 años, a principios de junio pasado me tuvo que confesar que me había estado siendo infiel con Adianez Hernández, me lo confesó porque Rodrigo Cachero, papá de mi hijo y esposo de Adianez se dio cuenta de lo que estaba pasando”, comenzó diciendo en el comunicado emitido la mañana de este lunes 11 de septiembre.

En el mismo video, la artista aclaró que no existe tal amistad entre las cuatro personas.

“Quiero aclarar que no. No eramos amigos los cuatro, no salíamos juntos, no compartimos, en once años nunca coincidimos juntos en un cumpleaños o una reunión. Llevamos una relación cordial, pero no cercana”, dijo.

Además, Larisa comentó cómo reaccionó ella y cuál fue la actitud de su esposo ante la infidelidad.

“Augusto sabía que ella era la esposa de Rodrigo y ella sabía que él era el esposo de Larisa y está allí, supongo que su relación comenzó por redes sociales, no se como ni por qué comenzaron a hablar, eso no lo se, una vez que Augusto me dice que me fue infiel, ya no hubo intención de su parte para hablar o explicar mucho, solamente me dijo textual: perdóname no te merecías esto, no se que me pasó, ni yo me reconozco, y se fue de la casa de donde vivíamos”.

Finalmente, la actriz de producciones como “lo que la gente cuenta”, “Un día para vivir” y “Lo que callamos las mujeres confesó cómo se siente actualmente.

“No lo voy a negar, a partir de ese momento han sido días y semanas muy difíciles para mí, intentando entender y acomodar todo esto que ha pasado porque fue muy sorpresivo. Estoy ahora en el proceso de sanar para quedarme con con lo bonito que fue todo y no con lo doloroso que fue el final. Me toca cerrar un ciclo, creo que lo que sigue es que los adultos involucrados nos hagamos responsable de lo sucedido, gracias a Dios tengo a mi hijo, a mi mamá y muchísimos amigos que no me han soltado”, compartió.