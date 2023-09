¡Rompe el silencio! Adianez Hernández habla de la infidelidad a Rodrigo Cachero: ‘Sí, me enamoré'

Adianez Hernández y su esposo Rodrigo Cachero sorprendieron al mundo de la farándula hace unos días, cuando anunciaron su divorcio

Rodrigo Cachero confirmó, tras varias especulaciones, que se separaba de su esposa , Adianez Hernández, porque había descubierto que ella le era infiel con Augusto Bravo, pareja de la actriz Larisa Mendizabal.

Luego del escándalo desatado por esta revelación, este miércoles Adianez Hernández rompió el silencio y, a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, dio su versión de los hechos al tiempo que pidió no ser juzgada.

ENTRE LÁGRIMAS, ADIANEZ HERNÁNDEZ CUENTA SU INFIDELIDAD A RODRIGO CACHERO

En la grabación, y en medio del llanto, Adianez Hernández indicó en primer lugar que había bloqueado los comentarios en sus redes debido a que sus hijos han recibido ataques crueles, lo cual consideró injusto.

“Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos”

De igual forma, Adianez aclaró que quiso dejar pasar algunos días desde que estalló el escándalo para pensar mejor en lo que iba a decir y no hablar desde el coraje: “Ocurren muchas cosas a puerta cerrada, todo presente tiene un pasado, sólo los que vivimos dentro sabemos perfectamente cómo nos sentimos, toda acción tiene una reacción”, aseguró.

Por otra parte, la exconcursante de “Survivor” pidió no ser juzgada: “No quiero juzgarme, no me voy a defender porque hay cosas indefendibles, claramente no soy perfecta”, admitió.

Adianez Hernández fue muy clara al confesar que el amor que sentía por Rodrigo Cachero, su esposo, se había terminado, pero no tuvo el valor de decirlo en su momento porque temía a la ruptura en su familia:

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer”

“Con Rodrigo mi amor se terminó, ya sé que debí de haberme separado con tiempo, que debí hacer las cosas de una mejor manera, pero a veces es más fácil decir que hacer; sólo imaginarme romper a mi familia me destrozaba, sé que no lo hice bien, lo reconozco, ofrezco mis más sinceras disculpas a Larisa Mendizabal y a todas las mujeres que indirectamente se sienten identificadas con el dolor de una mujer”, declaró.

“SÍ, ME ENAMORÉ...”

De igual manera, Adianez Hernández aprovechó el espacio para confesar que, efectivamente, se había enamorado de Augusto Bravo: “No supe controlar mis emociones, y sí, me enamoré", admitió.

“Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado”

“Estoy muy apenada y me duele todo lo que hice, no haberlo parado antes, me duele no haberlo evitado”, declaró Adianez, quien concluyó su declaración expresando su cariño y agradecimiento por Rodrigo Cachero, aunque también le pide reflexionar sobre los aspectos donde él falló:

“Lo siento muchísimo, de verdad”, concluyó Adianez Hernández en el video, que ya acumula más de 10 mil “Me gusta” a pocas horas de haberse publicado.