Maryfer Centeno analiza a Natalia Améstica, asesina confesa de Canserbero

El caso de la muerte de Canserbero ha sido reabierto... ¿Qué hay detrás de la escalofriante confesión de Natalia Améstica? Maryfer Centeno nos ha dejado sin palabras.

Luego de conocer que Natalia Améstica, exmánager de Tirone José González Orama, mejor conocido como Canserbero, confesó ser la responsable del crimen del rapero y de su entonces esposo, el músico y bajista, Carlos Molnar, poniéndoles Alpram (medicamento ansiolítico que causa un efecto tranquilizante y somnolencia) en una jarra de té para luego asesinarlos de varias puñaladas, y de contar cómo manipuló la escena del crimen con la ayuda de su hermano para hacer creer a las autoridades que Canserbero había terminado con la vida del músico Carlos Molnar para después suicidarse arrojándose de un décimo piso, Maryfer Centeno analizó las declaraciones que hizo Améstica a través de un video que salió a la luz.

Para la reconocida grafóloga, “hay cosas que le brincan, desde el punto de vista del lenguaje corporal, pues este no es un video espontáneo, queda claro que al estar esposada, alguien le pide que haga este video con toda la intensión”.

“Este es el rostro de una persona que está totalmente abatida, devastada. El tono de voz es muy bajito y demuestra sumisión. Generalmente una persona que hace esto lo haría por venganza, no sentiría arrepentimiento. La boca parece un plato, demostrando tensión, estrés”.

“Enseña los dientes, hay enojo, empieza a frotarse las manos. Es una mujer que se ve con un rostro de abatimiento. A mí me parece que se están ocultando muchas cosas y que todavía hay muchos secretos por descubrir, un ataque de ira, pero es un rostro de miedo y generalmente cuando una persona que se atreve a hacer esto tiene ganas de reconocimiento y además tendría una actitud a la defensiva, es muy atípico, no tengo la certeza de que sea inocente, simplemente hay que investigar más a fondo esta declaración... Me parece que no corresponde a lo que está diciendo, me parece que todavía hay mucho que investigar, es un rostro de miedo, lo cual se entiende, pero generalmente cuando una persona que comete un asesinato, demuestra cierto grado de satisfacción y esta mujer está aterrada, estresada”, finalizó.

