Marlene Favela se da otra oportunidad en el amor y reveló cómo está viviendo este romance tras su divorcio

Atravesando una de sus mejores etapas a nivel profesional y tras su magistral actuación interpretando a “Deborah” en “Me atrevo a amarte”, Marlene Favela compartió la noticia de que ya dejó la soltería. Y es que luego de casi cinco años desde que se separó del padre de su hija, finalmente habría encontrado a la persona indicada para atreverse a confiar una vez más.

Marlene Favela confesó que está enamorada: ¿quién es su misterioso galán?

Durante una reciente conversación para las cámaras de “Hoy”, Marlene Favela confirmó que ya tiene novio y se encuentra en una etapa que la hace sentir sumamente entusiasmada. Y aunque se negó a revelar la identidad de su nuevo galán, sí aclaró que estaría saliendo con un hombre ajeno al mundo del espectáculo, y por eso ha llevado todo con mucha discreción.

“Yo ya no estoy soltera. Lo que pasa, es que no vas por la vida presentándoselo a nadie, ¿no? Y estoy muy contenta. Mientras uno siga viviendo, hay que enamorarse, hay que intentarlo, porque de eso se trata la vida, venimos a ser felices”, compartió la artista, reafirmando su postura de no querer hacerlo público.

Sobre la posibilidad de que decida incentivar la convivencia entre su novio y su hija Bella, Marlene Favela aclaró que de momento no es algo que tenga planeado, pues además de que prioriza por sobre todas las cosas a la niña, piensa que este tipo de cosas no deben apresurarse. “Mi hija es mi todo, es una maravilla. Y yo creo que estas cosas llevan tiempo, no hay que presionar nada, y ya cuando sea el momento, pues sucederá”, concluyó con una sonrisa en el rostro.

¿Quién es el exesposo de Marlene Favela?

La actriz mexicana estuvo casada con George Seely, un empresario australiano del que se enamoró perdidamente tras coincidir en un club nocturno, según los detalles que compartieron en su momento. Este matrimonio comenzó en 2017, pero duró apenas tres años y en 2020 decidieron separarse, poco después del nacimiento de Bella, su única hija en común.

A partir de ese momento, salieron a la luz diversos rumores apuntando a presuntos problemas entre ellos por cuestiones relacionadas a la manutención de la menor, que quedó bajo la custodia de Marlene. Actualmente, se desconocen los términos exactos del acuerdo al que habrían llegado cuando le pusieron fin a su vida conyugal.

Marlene Favela tiene una hija llamada Bella Archivo de Getty

Sin embargo, esto no sería algo que le preocupe, pues tal como contó en exclusiva para TVyNovelas, a partir de que se convirtió en mamá, su carrera tuvo un gran empuje y se la ha pasado “facturando”, lo que le da cierta tranquilidad y le permite además ser una mamá presente.