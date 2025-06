Marlene Favela factura más tras el divorcio pero advierte: "¡Jamás mantendría a un hombre!”

Después del divorció, asegura, comenzó a facturar más, por lo que no permitirá que ningún galán se aproveche de su buena racha en los negocios

A sus 48 años, Marlene Favela camina con paso firme por una ruta llena de pasión, disciplina y renovación. Su reciente personaje de Deborah en Me atrevo a amarte fue todo un éxito, pero más allá de la pantalla, la nacida en Durango ha construido un escenario nuevo: el del empoderamiento real, donde su vida personal y profesional guardan la misma intensidad que su interpretación actoral.

“Estoy muy contenta con los resultados... sin temor a equivocarme, soy quien más se disfrutó este proyecto... fue una aventura muy satisfactoria, no quería que se terminara la novela”.

“LOS HIJOS TE INYECTAN SUPERPODERES”

Esa certeza, propia de la alegría de encarnar un personaje desafiante, ilustra no sólo el talento de quien supo reinventarse desde la adversidad, sino también la serenidad de quien ha entendido que la actuación es sólo una parte de su historia. Cuando le preguntamos cuánto de Deborah, la villana con un corazón profundamente herido, resuena en Marlene, ella responde sin rodeos.

La respuesta es un abrazo al oficio actoral: “No nos parecíamos en nada... pero ese es el juego de una como actriz, poder tocar otros colores, otros lugares. Esta fue una mujer que... le quitaron lo que más amaba. Yo soy madre, entonces, si me hubieran hecho eso... habría sido peor”.

En su experiencia, la mayor similitud no está en las tramas ni en el guión, sino en el poder del amor materno. “¿Qué te puede hacer más daño que perder a un hijo?”, se pregunta desde la empatía. La actriz sabe que, pese al carácter turbio de Deborah, la venganza por el amor no es exclusiva de la ficción, es un espejo imperfecto de emociones humanas universales.

“Desde que ella llegó mi vida se volvió color de rosa”, confiesa Marlene hablando de su hija Bella, de cinco años. Ahí se construyó otra Marlene: la madre que planifica menús, elige ropa, lee cuentos y acompaña hasta la puerta del colegio. La protagonista del fenómeno televisivo Gata salvaje habla del embarazo como un punto de inflexión. Antes, cualquier tropiezo la afectaba. Después, cada caída se convirtió en aprendizaje.

“Los hijos te inyectan superpoderes”, resume con una sonrisa que delata la mezcla de amor y responsabilidad. Es la mujer que facturó en todas las industrias: actriz, empresaria, creadora de muñecas, cosméticos, líneas de ropa, creadora de contenido digital, pero sobre todo, madre presente.

“Me la he pasado facturando... los años en los que más he facturado son desde que Bella nació”, afirma con referencia a la tan sonada frase de Shakira que surgió después de la ruptura mediática con el futbolista Gerard Piqué.

“NO ME GUSTAN LOS CHIQUITOS”

En nuestra plática le preguntamos por qué no tiene pareja y su respuesta derrama serenidad: “Hay que esperar a la persona indicada”.

No es escéptica del amor, todo lo contrario, cree en la compañía auténtica, en el compañero que se queda en las risas, los silencios y las enfermedades. No busca pasión de arrebato; busca presencia verdadera. “No podría ser una mujer que mantenga a un hombre... no me gustan los chiquitos.”

Con honestidad, confiesa que necesita más de 24 horas al día, pero no hay des-velo sin red. Su familia es la red de apoyos que hace posible que entrene, grabe, emprenda y se de-dique a su hija con la misma pasión. Fundamentada en esa red, ella no busca aplausos, sino satisfacción: “Soy una mamá muy presente... ese tiempo no me lo quiero perder”.

Y esa presencia deja huellas que hablan más fuerte que cualquier pixel de Instagram.

Su entrega al papel de Deborah tuvo gestos excep-cionales: estrenó su papel sin apuntador en mano. Cuando compañeros renunciaron al reto, ella siguió. “Fui la única en la telenovela que no usó apuntador... pensaba que mi compromiso era que el personaje fuera sin apuntador... eso fue un reto mío”. Esa decisión, pequeña para algunos, es sintomática de quien rinde respeto al sentido profundo del personaje, al guión y al trabajo artesanal de la actuación.