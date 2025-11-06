Marjorie de Sousa vuelve en ‘Cómplices’ de ViX y nos revela la reciente enseñanza que le dio su hijo Matías

Cómplices cuenta la historia de Maria José, Paula, Roberta y Stacy, cuatro mujeres maduras involucradas en la producción de un talk show de TV; todas son sospechosas de haber matado al productor del programa, crimen del que dicen ser inocentes, pero que será el motivo para unirse y despertar a una nueva vida.

Pero en la realidad, Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa conectaron con este proyecto y, más allá de la fama, se hicieron grandes amigas.

Al igual que sus compañeras, Marjorie de Sousa disfrutó al máximo grabar Cómplices, su personaje en la serie la enamoró.

“Stacy me liberó, es un personaje muy noble, auténtico, mete la pata siempre y siempre dice la verdad, las balconea a todas, es tan graciosa y tan ella, pero también es alguien que ha sufrido mucho, que se siente sola y, en medio de su soledad, se une a este grupo de locas. Me gustó mucho porque es un personaje muy leal y yo creo que en la vida hay que ser leales, íntegros de palabra”, dijo a TVyNovelas la venezolana, quien también destacó que la gran amistad entre ellas trascendió la pantalla.

“No nos vemos mucho porque cada una está viajando y ocupada en sus cosas, pero nos escribimos todo el tiempo por el chat que tenemos; hace un año terminamos de grabar y es como si no nos hubiéramos dejado de ver, de repente nos reunimos para cenar. Ha sido muy bonito. Yo pienso que los verdaderos amigos no necesitan verse todos los días, ellos están ahí en los momentos que se necesitan y eso pasa con este grupo y yo he aprendido mucho de ellas. Cada una tiene una trayectoria única e impresionante, con historias en la vida real muy importantes”.

Durante la charla con TVyNovelas, Marjorie nos contó cómo ha logrado equilibrar su labor de mamá cuando está en grabaciones como ésta: “Justamente, Mati me ha enseñado a estar aquí y ahora. Ha sido de las cosas más difíciles porque yo siempre me la pasaba de un proyecto a otro y no paraba, pero ahora Matías me obliga”.

“Me dio ternura porque me dijo hace poco: ‘Mamita, ¿qué hago para que ya no trabajes más? ¿Te puedo ayudar con algo?’. Y es que el otro día lo eligieron para grabar una campaña de juegos de mesa y le pregunté si lo quería hacer, porque le gusta mucho el tema de cantar y actuar. Le dije que ese trabajo se lo iban a pagar -porque además tiene una alcancía y lleva cinco años ahorrando-. Y me dijo: ‘Mamita, yo te doy el dinero de lo que me voy a ganar, pero ya no trabajes’”.

Aunque el pequeño Matías es su prioridad y desde que nació ha velado por verlo feliz, para ella es importante que el pequeño entienda que su trabajo como actriz la hace sentir plena.

“Por eso le dije que yo no trabajo sólo por dinero, que me gusta lo que hago, me da vida, me hace sentir feliz y poder equilibrarlo con él es muy bonito. Matías me ha enseñado a vivir y yo lo que trato de hacer es tener mucho tiempo con él, tomo varios meses para estar juntos e irnos de vacaciones”.

