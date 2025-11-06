Suscríbete
Famosos

Marjorie de Sousa vuelve en ‘Cómplices’ de ViX y nos revela la reciente enseñanza que le dio su hijo Matías

El pequeño tiene gusto por cantar y actuar... ¿Seguirá los pasos artíticos?

November 05, 2025 • 
Grisel Vaca
marjorie-sousa-complices-.jpg

Marjorie de Sousa

José Luis Ramos

Cómplices cuenta la historia de Maria José, Paula, Roberta y Stacy, cuatro mujeres maduras involucradas en la producción de un talk show de TV; todas son sospechosas de haber matado al productor del programa, crimen del que dicen ser inocentes, pero que será el motivo para unirse y despertar a una nueva vida.

Pero en la realidad, Lucía Méndez, Maribel Guardia, Laura Flores y Marjorie de Sousa conectaron con este proyecto y, más allá de la fama, se hicieron grandes amigas.

Te puede interesar:
Silvia-Navarro.jpg
Telenovelas
Silvia Navarro protagonizará nueva versión de ‘Amor en Custodia’ de la mano de Juan Osorio
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
susana zabaleta ricardo perez fotos cama
Famosos
Susana Zabaleta: Tras robo en su casa Ricardo Pérez hace que pierdan los vuelos a su siguiente destino
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Ninel-Conde-ojos.jpg
Famosos
Ninel Conde cambia el color de sus ojos a verde olivo con riesgoso procedimiento
October 29, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
despierta-america--lgbtq.jpg
Famosos
Conductor de Univision por fin sale del clóset: “Por respeto y amor, esperé a que mi padre falleciera”
October 28, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Al igual que sus compañeras, Marjorie de Sousa disfrutó al máximo grabar Cómplices, su personaje en la serie la enamoró.

“Stacy me liberó, es un personaje muy noble, auténtico, mete la pata siempre y siempre dice la verdad, las balconea a todas, es tan graciosa y tan ella, pero también es alguien que ha sufrido mucho, que se siente sola y, en medio de su soledad, se une a este grupo de locas. Me gustó mucho porque es un personaje muy leal y yo creo que en la vida hay que ser leales, íntegros de palabra”, dijo a TVyNovelas la venezolana, quien también destacó que la gran amistad entre ellas trascendió la pantalla.

“No nos vemos mucho porque cada una está viajando y ocupada en sus cosas, pero nos escribimos todo el tiempo por el chat que tenemos; hace un año terminamos de grabar y es como si no nos hubiéramos dejado de ver, de repente nos reunimos para cenar. Ha sido muy bonito. Yo pienso que los verdaderos amigos no necesitan verse todos los días, ellos están ahí en los momentos que se necesitan y eso pasa con este grupo y yo he aprendido mucho de ellas. Cada una tiene una trayectoria única e impresionante, con historias en la vida real muy importantes”.

Durante la charla con TVyNovelas, Marjorie nos contó cómo ha logrado equilibrar su labor de mamá cuando está en grabaciones como ésta: “Justamente, Mati me ha enseñado a estar aquí y ahora. Ha sido de las cosas más difíciles porque yo siempre me la pasaba de un proyecto a otro y no paraba, pero ahora Matías me obliga”.

“Me dio ternura porque me dijo hace poco: ‘Mamita, ¿qué hago para que ya no trabajes más? ¿Te puedo ayudar con algo?’. Y es que el otro día lo eligieron para grabar una campaña de juegos de mesa y le pregunté si lo quería hacer, porque le gusta mucho el tema de cantar y actuar. Le dije que ese trabajo se lo iban a pagar -porque además tiene una alcancía y lleva cinco años ahorrando-. Y me dijo: ‘Mamita, yo te doy el dinero de lo que me voy a ganar, pero ya no trabajes’”.

Aunque el pequeño Matías es su prioridad y desde que nació ha velado por verlo feliz, para ella es importante que el pequeño entienda que su trabajo como actriz la hace sentir plena.

“Por eso le dije que yo no trabajo sólo por dinero, que me gusta lo que hago, me da vida, me hace sentir feliz y poder equilibrarlo con él es muy bonito. Matías me ha enseñado a vivir y yo lo que trato de hacer es tener mucho tiempo con él, tomo varios meses para estar juntos e irnos de vacaciones”.

marjorie de sousa Cómplices
Grisel Vaca
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
nawat--.jpg
Famosos
Nawat Itsaragrisil llora al disculparse en evento de Miss Universo 2025 pero no menciona a Fátima Bosch
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Diana-Golden-novio.jpg
Famosos
Diana Golden presume a su joven novio, un carpintero 25 años menor: “encontré un amor bonito”
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Sergio-Sendel.jpg
Famosos
Sergio Sendel se aplica vacuna antiedad pare verse más joven; una aplicación cuesta más de 30 mil pesos
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Hilda-Aguirre.jpg
Famosos
Hilda Aguirre sufrió aparatosa caída en Acapulco el día de su cumpleaños; ¿Cuál es su estado de salud?
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Al preguntarle si Juan Gabriel está vivo, así respondió el joven que estaba con él en el último momento.jpg
Famosos
Supuesto último novio de Juan Gabriel aparece en documental de Netflix y casi nadie lo notó
Efraín acompañó al Divo de Juárez durante los últimos meses de vida, y lo encontró desvanecido en el baño, el día de su muerte.
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Esmeralda-Pimentel-Osvaldo-Benavides.jpg
Famosos
Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides coordinan su ropa y encienden rumores, ¿retomaron su noviazgo?
Los actores reaparecieron juntos en la premier de ‘Frankenstein’, la nueva cinta de Guillermo del Toro.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
lagranja-filtran-lista.jpg
Famosos
Filtran supuesta lista con finalistas de “La Granja VIP": ¿Cuándo salen Sergio Mayer Mori y Lola Cortés?
Este reality show tampoco se salvó de filtraciones.
November 05, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Ferdinando-Valencia.jpg
Famosos
Ferdinando Valencia anuncia que espera otro bebé con Brenda Kellerman a 6 años de la muerte de su hijo Dante
Tras la muerte de uno de sus mellizos, el actor y su pareja confirmaron que están esperando a su bebé arcoíris.
November 05, 2025
 · 
Ericka Rodríguez