Marjorie de Sousa contesta al reclamo de Julián Gil por debut de su hijo en la TV

Vaya pleito que se ha desatado otra vez entre los actores por el debut musical del pequeño Matías, de 6 años, en televisión abierta en nuestro país.

Luego de la aparición que tuvo Marjorie de Sousa con su hijo en el programa ‘Hoy’, donde estrenaron su villancico “Un regalo de amor y paz”, Julián Gil explotó ante su expareja por seguir impidiendo que conviva con el niño y que sólo pueda verlo a través de la televisión.

“Después de un tiempo de no poder verlo ni en redes sociales porque no se sacaba su rostro, ahora hizo su debut en la televisión. Sí debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho”, escribió en redes el conductor de 53 años que recientemente fue operado contra el cáncer de piel que volvió a su vida.

Ahora, la actriz venezolana, de 43 años, no se quedó callada y así reaccionó ante los dichos por el padre de su hijo.

“Cuando las cosas se hacen con amor, todo florece bien. Estoy orgullosa de nosotros hijo, somos un gran equipo, así nos tocó y siempre salimos adelante. No necesitamos decir más cuando el brillo, el amor verdadero, la paz de nuestros corazones, el desearle el bien a otros, cuando todo eso es lo que habla. Te amo mi campeón, eres lo más grande de mi vida y por ti hago todo. A brillar como siempre mi bebé y aquí un sueño de los dos”.

