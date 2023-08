Exclusiva: Marjorie de Sousa, dispuesta a reconciliarse con Julián Gil por amor a su hijo

Encontrar la tranquilidad le costó unas cuantas lágrimas a Marjorie de Sousa, pues aunque algunas personas han insistido en hacerla ver como la villana de una historia mal contada, la actriz, como toda una dama, prefiere callar cuando recibe un ataque, venga de quien venga.

“Pasé mucha oscuridad, pero la pasé yo sola. Sin embargo, es un momento que agradezco porque me hace ser quien soy hoy día”, dice sobre los episodios que vivió al poco tiempo de convertirse en mamá, mientras se separaba de Julián Gil en medio de una lluvia de señalamientos que cuestionaban las decisiones que tomó en relación a su bebé. Ahora, después de tantas tormentas emocionales, la venezolana parece haber logrado el equilibrio que tanto necesitaba, poniéndole fin a una racha marcada por la polémica y la intervención de personas completamente ajenas.

“Hemos vivido cambios muy fuertes”

“Me siento muy bien, estoy en un momento de mucha tranquilidad, de mucho crecimiento espiritual, de verdad he trabajado para estar en calma, yo creo que todos los seres humanos porque hemos vivido cambios muy fuertes a nivel mundial, entonces todos estamos muy enfocados en estar bien, porque es la única manera que podemos ofrecer algo bien al mundo, sobre todo yo que soy mamá, sí he experimentado muchos cambios haciendo muchas cosas que me llenan, que me alimentan, que no me daban tiempo de hacer porque siempre estoy de un proyecto a otro”, admite la artista a TVyNovelas.

Para la exreina de belleza que se convirtió en un sex symbol de su país con apenas 19 años cuando participó en el concurso Miss Venezuela, la maternidad ha sido una etapa de transformación que la ha hecho una mejor persona. “Es difícil, pero es lo más maravilloso, es una carrera completamente diferente. Hace poco, a mi niño le dieron una medalla en su escuela y cada maestra escribió lo que sus compañeros piensan de él, entonces el premio fue porque es un niño inteligente, es un niño que se integra muy bien, es un niño que cuida a sus compañeros. Me dice: ‘Mamá, me felicitaron porque tengo muchos amigos y los cuido mucho’, eso me llena de emoción, es algo muy bonito. Con decirte que estaba todo ilusionado, me estaba contando, bailando, y yo con la baba afuera”.

Marjorie habla de Matías, quien nació el 27 de enero de 2017, y su rostro se ilumina, pues sólo tiene palabras amorosas para referirse al pequeño. “Lo que pasa es que es muy aplicado, estudioso, auténtico, a veces se pone celoso, pero me cuida mucho. Le fascina cantar, bailar y también le gusta bailar cumbia, a veces lo grabo a escondidas porque juega a actuar. Yo quiero que sea lo que él quiera, lo único que le pido es que estudie, que se prepare, que el día de mañana tenga otras opciones y que pueda ser lo que él quiera, ojalá se prepare y estudie varios idiomas; le gusta el karate, el futbol, el básquet, de chiquito le encantaba la equitación, ya no he podido meterlo otra vez”.

La modelo de exitosas campañas publicitarias está consciente de que existen almas despiadadas que podrían intentar hacerle daño al menor con cualquier comentario hiriente sobre lo que ha pasado con su papá. Es por eso que confía en la educación que le brinda para que Matías salga airoso de esas situaciones. “Hay que llenar de amor ese corazón, hay cosas que no se pueden esconder, somos figuras públicas, salimos en la tele. Haré un niño muy seguro de él, y el día de mañana nadie podrá hacerle absolutamente nada, él sabe lo que hay en la casa”.

La reconciliación sería en privado

En días recientes, Marjorie ha sido noticia por un posible acercamiento con el padre de su hijo Matías, Julián Gil, y aunque los medios intentan sacarle detalles sobre el momento en el que decida limar asperezas con el actor, la venezolana afirma que todo lo que suceda alrededor de ese tema será en la más estricta intimidad. “Mi hijo es un niño muy maduro, muy feliz y sé que el día de mañana pasarán muchas cosas, jamás digas no, entonces que pase lo que tenga que pasar, pero desde la mejor manera, desde el amor, desde lo positivo. Matías es un niño muy analítico y no me preocupa porque sé que lo va a tomar de la mejor manera. Si eso llega a pasar, voy a respetárselo a mi hijo porque se lo merece, eso no tiene que ser público como se manejaron muchas cosas”, contó la actriz.

"¡Mi novio es noble, amoroso y trabajador!”

Sobre el proceso que ha enfrentado con el padre de su único hijo, De Sousa afirma que “hay muchas mujeres, con historias similares, que no han podido decir nada, que a lo mejor se guardan cosas, que a lo mejor se callan por miedo, por mil razones, pero tengo una fortaleza que ni sé de dónde la saco. Y lo agradezco porque es una escuela que te hace más fuerte, que te hace ver el camino que realmente quieres seguir”.

Enamorada hasta la médula, la protagonista de telenovelas como Hasta el fin del mundo y Sueño de amor recalca que encontró a un verdadero príncipe que la trata como reina. Se trata del empresario mexicano Vicente Uribe, con quien mantiene una relación sentimental desde hace más de tres años. “Ya tengo mucho tiempo con él, estoy muy contenta, es de las mejores relaciones que he tenido en mi vida, es un hombre amoroso, noble, muy trabajador, muy apapachador, que nos consiente, que nos quiere, y la verdad es que le agradezco mucho el hecho de entender mi trabajo porque es muy difícil, nos toca viajar mucho, pasar temporadas largas, me ayuda mucho y tiene una relación muy hermosa con mi hijo. Cuando lo conocí no estaba buscando a nadie, estaba con mi hijo, tenía muchos ciclos que cerrar y es bonito porque a veces uno deja de creer”.

Y aunque Cupido la tenga completamente flechada, la rubia, por lo pronto, no tiene planes de casarse. “No le tengo miedo al matrimonio, sólo es algo que no se ha dado, pero ya será de forma natural”. Hasta hace poco, Matías le decía que no quería hermanos varones, pero ahora cambió de opinión.

“Me dice que quiere tener una hermanita, le digo que está bien difícil y me dice que por qué no adoptamos a una niña, que él la va a cuidar. Ahorita puedo decir que sí, pero no sé”. Siendo una de las mujeres más bellas del espectáculo latino, la actriz refiere a esta revista que precisamente esos atributos le han traído algunos problemas.

“Yo creo que sí, la gente a veces piensa que eres menos inteligente, subestiman, es que existe de todo, existe la envidia, la rabia, muchas cosas feas que deberíamos alimentar para que sean bonitas y así tener un mundo mejor”.

“Lalo es un actorazo (...). Salimos y ya”

El año pasado compartió roles con Fernando Colunga en la serie El conde, que aún no se estrena por Telemundo, pero recalcó que se trababa de un proyecto especial. “Ese personaje todavía no ha salido, es muy noble, a pesar de ser antagónico, y son cosas muy diferentes, qué padre poder regresar ahorita a la televisión de la mano de Nicandro Díaz con todo mi equipo que amo y que adoro, que me han cuidado, que me protegen muchísimo, al lado de Kary Fajer, que escribió a Kendra Ferreti, el personaje que despuntó mi carrera en este país”.

De buena o mala, Marjorie siempre se hace sentir en la pantalla, por lo que agradece la diversidad que ha mostrado en cada historia. “He hecho de todo, creo que desde Gata salvaje, que fue el primer personaje que el público mexicano vio, con gente muy querida que me ayudó mucho, gente venezolana, cubana, de todas partes. Esa novela se transmitió al mediodía y la cambiaron de horario porque le fue muy bien, y me trae a México con Salvador Mejía, hago una villana (Mariana de la noche), me va muy bien, pero me voy a Venezuela a hacer otras cosas, luego me regreso a Estados Unidos y me tardo en regresar y volví a México por la puerta grande con Nicandro Díaz, con Kendra Ferreti en Amores verdaderos, después hice un protagónico (Hasta el fin del mundo), una mujer encantadora, una mujer buena, completamente diferente a Kendra, y he estado así, me tocó protagonizar en otro canal (Un poquito tuyo), hice otra villana con el Güero Castro (La desalmada), con la que volví a ese rol después de 10 años”.

Golpe de suerte es la novela que la trae de regreso a Televisa después de dos años, compartiendo elenco con Mayrín Villanueva, Gonzalo García Vivanco, Eva Cedeño, Sergio Sendel y Eduardo Yáñez, galán con el que la vincularon hace una década cuando grabó Amores verdaderos.

“En esta historia sí lo voy a molestar directamente a él, esta es una mujer peor que Kendra, peor de mala, pero más madura, más inteligente, bien calculadora”. Sobre el supuesto romance que surgió en ese entonces, De Sousa admitió que, efectivamente, sí hubo algo. “Lalo es un actorazo, es de los protagonistas top, transmite muchísimo. Salimos y ya, pasó algo entre nosotros, pero cada uno tomó un camino diferente, yo me fui a Estados Unidos, y ya tengo mucho tiempo con mi pareja y lo amo”.