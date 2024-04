Mariazel sorprendió al revelar el género de su bebé con una enternecedora fiesta, ¿es niño o niña?

¿Mariazel tendrá otra niña o logrará la parejita? Desde que la conductora anunció su embarazo, no fueron pocos los internautas que comenzaron a especular con el género de su segundo hijo e incluso comenzaron a hacer divertidas apuestas que ya llegaron a su fin.

Tanto Mariazel como su esposo Adrián y su hija están muy emocionados con la llegada del nuevo bebé, por lo que no dudaron en compartir públicamente los aspectos de la lujosa fiesta que organizaron para divulgar si llegará a la familia otra niña o un niño.

¿ES NIÑO O NIÑA? MARIAZEL REVELÓ EL GÉNERO DE SU BEBÉ CON ESTA CURIOSA DINÁMICA

Aunque Mariazel y su esposo ya sabían el género de su próximo bebé, su hija todavía lo ignoraba, por lo que organizaron una celebración para que la pequeña se enterara de la noticia, ¿es un hermanito o una hermanita?

La conductora subió un video en donde presumió los aspectos generales de la fiesta de revelación de género que organizó con su familia y en donde se ve que fue precisamente la hija de Mariazel quien tuvo los honores de revelar el misterio con un bomba de aire teñido en color azul que confirmó lo que muchos ya habían dicho: ¡Mariazel tendrá un niño en esta ocasión!

La reacción de la pequeña no podría ser más emocionante, quien no dudó en brincar de alegría al enterarse de que tendrá un hermanito en esta ocasión; por otros lados, famosos como Cynthia Urías, Faisy y Gina Holguín no dudaron en escribir sus felicitaciones en la caja de comentarios.

Los internautas, por su parte, también se emocionaron con la noticia y no dudaron en dejar sus reacciones, pues mientras algunos expresaron que sí le atinaron al género del bebé, otros reconocieron divertidos su equivocación.