“Todo el día quiero comer pozole": Mariazel revela detalles de su embarazo

Mariazel no podría estar más contenta, pues parece que el nuevo integrante de la familia trae torta bajo el brazo, y una nueva temporada de Chócalas Compayito es la prueba de que así está pasando.

“Este programa siempre había sido un sueño, estar protagonizando una serie, en horario estelar en Las estrellas, siempre que empiezas un proyecto deseas que continue, que a la gente le guste, que abrace el proyecto y creo que esto está pasando con esta serie de comedia, el que llegue una segunda temporada eso nos indica, que además viene con más humor y con más risas, con invitados especiales padrísimos, y un elenco que se suma de manera increíble y con un personaje que no deja de hacernos reír como el Compayito”.

Para la actriz y conductora, no deja de sorprenderla, que la vida y carrera, la hayan llevado al mundo de la comedia.

“La vida me ha llevado hacia eso, al entretenimiento, hacia las risas y pues a mí me encanta hacer reír a la gente y más en estos tiempos, me siento afortunada de poder hacerlo, no lo imaginé, si esto me lo hubieras preguntado hace 15 años, no me veía aquí, me veía actuando otras cosas, luego la vida me llevo a los deportes, entonces veía lejana la comedia, pero en los últimos años, ha sido todo lo contrario”.

“NO ME CONSIDERO COMEDIANTE, PUES RESPETO MUCHO LA CARRERA DEL COMEDIANTE”

La actriz ha sabido capitalizar el que público y productores vean esa vena cómica, pues incluso ya ha hecho su propio show.

“Prácticamente todo en lo que me consideran tiene que ver con comedia y yo he aprovechado este momento y esto en lo que la gente me ha ubicado, pues incluso ya me animé a hacer mi propia rutina de stand up, estoy haciendo teatro, que es suspenso, pero con comedia, esta serie, viene la décima temporada de Me caigo de risa, la comedia me llama y yo encantada, aunque no me considero comediante, pues respeto mucho la carrera del comediante ya afortunadamente con mi trabajo hago hacer reír a la gente ”.

El ser parte de este proyecto, ha dado a Mariazel, la oportunidad de compartir con un grande del género, como lo es Rafael Inclán.

“Ha sido una de las mayores satisfacciones de este proyecto, conocer en persona a Rafael Inclán, lo veía en televisión y lo admiraba, pero no había tenido el privilegio de trabajar con él, ha sido una bendición, le he aprendido muchísimo, me cuenta anécdotas todo el día, me impresiona la energía que tiene a sus más de 80 años”.

La vida le ha cambiado a la conductora y apenas es el principio, pues el anunciar su segundo embarazo, lleno de felicidad a sus allegados y seguidores.

“Era algo que la gente ya me pedía, eran muchos mensajes y comentarios de ¿El hermanito para cuándo? Y la verdad es que durante un tiempo no lo teníamos considerado, hace tres años que entramos a un reality que se llamaba Inseparables y ahí como que salió un poco la posibilidad y mira, hasta ahorita se concretó, estoy muy feliz, la gente vuelta loca, agradecida con todos los mensajes de cariño y amor, va atener muchos tíos este bebé y que mejor que hacerlo trabajando, porque me siento bien y espero trabajar hasta que nazca”.

“COMPLETAMENTE PLANEADO, DESEADO”

Contenta por este segundo embarazo, la actriz está cumpliendo un sueño más, pues el bebé en camino, fue completamente planeado. “Completamente planeado, deseado, como lo menciono, durante un tiempo era un tema que no se tocaba, estábamos muy enfocados en nuestra hija, en sacarla adelante, en nuestros respectivos trabajos, pero lo pensamos y dijimos, nos quedamos con una o intentamos y pusimos manos a la obra, pusimos más que las manos a la obra y se logró, mi hija la más feliz”.

Mariazel ha dejado atrás los síntomas de los primeros meses, y ahora solo tiene que lidiar con un antojo muy peculiar.

“Los primeros tres meses si, que la náusea que el mareo, pero ahorita estoy perfecta, con mucha energía y con mucho antojo de pozole, todo el día quiero comer pozole, ya son poco más de 4 meses”.