Mariazel recordó, entre lágrimas, el día que un asaltante le disparó en pleno rostro

Los niveles de violencia en México han llegado a niveles inimaginables, y la delincuencia ha golpeado a varias figuras de la farándula como Miguel Bosé , quien sufrió un violento asalto dentro de su propia residencia, o Consuelo Duval , cuya empleada le robó dinero y objetos de valor.

Mariazel Olle Casals también resultó afectada por esta ola violenta que impera en el país, y no dudó en relatar que hace algunos años estuvo a punto de morir debido al ataque de un asaltante que no dudó en dispararle en el rostro.

¿Qué le pasó a Mariazel y cómo logró sobrevivir al violento asalto del que fue víctima en calles de la Ciudad de México? Esta fue la impactante narración de la conductora.

¡MARIAZEL RECIBIÓ UN BALAZO EN LA CARA Y VIVIÓ PARA CONTARLO! ESTA ES SU HISTORIA

Fue en una charla que tuvo con Yordi Rosado para su programa de YouTube que Mariazel Olle Casals se sinceró y narró uno de los momentos más aterradores de su vida:

“La pistola, aquí, se dispara. Escucho un ‘pum’ y huele a pólvora”

De acuerdo con el relato de Mariazel, hace casi 20 años la famosa fue abordada por un grupo de delincuentes en Coapa, Ciudad de México, quienes le intentaron arrebatar todas sus pertenencias.

Sin embargo, ella se defendió y, tras arrojar lejos sus pertenencias, golpeó a uno de los sujetos, quien le disparó en pleno rostro:

“Le doy una patada en los h... No sé en qué estaba pensando (...) me jala el pelo, abro la boca y me mete la pistola”, relató Mariazel; fue en medio del forcejeo que el arma se disparó justo en la barbilla de la famosa.

“La pistola, aquí, se dispara. Escucho un ‘pum’ y huele a pólvora (...) no se llevan la mochila, no se llevan las llaves y yo perfecta, Yordi. Es impresionante”, aseguró Mariazel, quien se mantuvo consciente y, gracias a la ayuda de una persona identificada como "Ángel”, logró llegar al hospital.

¿LE QUEDÓ CICATRIZ A MARIAZEL TRAS EL BALAZO QUE RECIBIÓ EN EL ROSTRO?

La recuperación de Mariazel no fue fácil debido a que, debido a la fuerza del disparo, la mandíbula se le había partido: “Me intervinieron (...) a mí me iban a abrir de aquí a acá para sacarme la bala. La mandíbula se me desprendió y se me partió en dos”, narró la celebridad.

“Entonces yo hablo por teléfono y le digo ‘hola’ y él dijo ‘bendito sea Dios, estás viva’ ”

Afortunadamente el padre de Mariazel, Martín Olle Pujol, se puso en contacto con unos especialistas que retiraron la bala del rostro de la actriz sin que le quedaran cicatrices visibles, aunque eso sí, la famosa reveló que tiene una placa de titanio en la mandíbula como “recuerdo” de ese atroz ataque.

La historia tuvo un final conmovedor, pues Mariazel incluso llegó a conversar con el sujeto que la trasladó al hospital, reconociendo que la experiencia fue amarga tanto para ella como para su familia:

“En la chamarra de mezclilla, le hago así, saco un papelito y decía ‘soy Ángel. Este es mi teléfono. Espero que estés bien’. Entonces yo hablo por teléfono y le digo ‘hola’ y él dijo ‘bendito sea Dios, estás viva’ ”, narró Mariazel, quien ya no volvió a ver al hombre que la ayudó.