Mariana Seoane le responde a Tere Delgado por decir que es amante de su expareja Rafael N

Las autoridades determinaron que el músico podía continuar su proceso legal en libertad.

Mariana Seoane apoyó públicamente a su amigo Rafael ‘N’, acordeonista y fundador de la famosa agrupación Aaron y su Grupo Ilusión, acusado de abuso sexual contra una menor de edad, por lo que hubo varios internautas que se lanzaron en contra de la cantante de minimizar el caso y revictimizar a la hija de Tere Delgado.

Fue en entrevista con Gustavo Adolfo Infante que Tere Delgado ventiló que Mariana Seoane, de 47 años, sostiene una relación sentimental desde hace tiempo con su expareja.

“Ellos siempre estuvieron juntos. Cuando yo estuve casada ellos ya tenían una relación, estaban a punto de soltar esa relación después de que se dio el divorcio. No era la única, era una de la lista de relaciones que tenía este sujeto durante el matrimonio”.

¡Le responde la ‘Niña buena’!

Mariana Seoane contestó ante medios de comunicación a los señalamientos que hizo Tere Delgado en su contra.

“No tengo nada que esconder, no tengo una relación sentimental con Rafael González, más que de mucho cariño y una bella amistad desde hace 8 años. Ella no es importante para mí, en lo absoluto, mi mensaje para ella es que ojalá encuentre la felicidad pronto, que saque todo el rencor de su corazón.

