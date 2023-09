Mariana Seoane aclara que tipo de “borracha” es ante lluvia de críticas

Sin querer, una sincera confesión que hizo Mariana Seoane fue interpretada negativamente desatando fuertes reacciones en su contra.

La cantante en una reciente entrevista que concedió a Yordi Rosado para su canal de YouTube, reveló que frecuentemente consumía bebidas alcohólicas hasta el punto de autollamarse: “una borracha feliz”.

“Soy borracha, felizmente borracha. Me gusta, me encanta disfrutar del vino, mi familia hace vino, hace ron. Entonces imagínate, viniendo de esa familia, con esa cultura alcohólica...”, dijo la también actriz en la entrevista que se convirtió en tendencia.

A raíz de estas declaraciones, “La niña buena” ha sido blanco de señalamientos por quienes aseguran que fue irresponsable con sus palabras y que incentiva al consumo del alcohol.

Por ello, Seoane decidió salir al frente de las críticas y en una entrevista que difundió en su cuenta de Instagram, aclaró el contexto de sus palabras.

“Si soy borracha pero no agarro un coche. Si voy borracha. Si no voy con amigos que tengan responsabilidad y no estén tomando, no me subo a sus coches, o sea, hay muchas cosas que aclarar de todo lo que pasa”, comenzó diciendo en el un video.

La actriz de la telenovela Tierra de esperanza, aclaró que pese a que ella tome con frecuencia bebidas alcohólicas, jamás ha perdido el autocontrol.

“Está chistoso que yo haya dicho eso, pero también soy responsable de lo que digo. No me han visto ni llegar mal a un llamado, ni a un show borracha, ni nada de esto. Para mí mi trabajo es una bendición”, dijo en el video que sumó más de mil comentarios.