Mariana Echeverría y Gomita protagonizaron dura discusión contra Sabine Moussier tras quedar nominadas en LCDLFM

Las noches de votación siempre suponen grandes momentos de tensión para los habitantes de La Casa de los Famosos México, pues está en juego su permanencia en el reality y pone a prueba las estrategias que han tratado de armar como equipo. En consecuencia, es inevitable que las emociones se intensifiquen y propicien algunos desacuerdos, tal como le pasó a Mariana Echeverría y Gomita, quienes se lanzaron contra Sabine Moussier luego de enterarse que ellas dos quedaron en “la placa”.

Así fue el duro enfrentamiento entre Sabine Moussier, Gomita y Mariana Echeverría en LCDLFM

Después de que cada uno de los participantes acudieran al confesionario para emitir sus votos de esta semana, se dio a conocer que los nominados de la cuarta semana en LCDLFM son: Arath de la Torre, Mario Bezares, Briggitte Bozzo, Mariana Echeverría y Gomita. Precisamente estas dos últimas no pudieron disimular ante las cámaras lo mucho que les sorprendió saberse en riesgo, ya que según lo que comentaron una vez que volvieron a su habitación, no era así como esperaban que quedara la tabla.

No obstante, pese a la preocupación que ahora mismo sienten las dos integrantes del cuarto Tierra, la que mayor coraje demostró hacia Sabine fue Gomita, quien insinuó frente a su compañera que había pactado los votos con el cuarto Mar para perjudicarlos, algo que sacó de sus casillas a Moussier. En respuesta, la enfrentó rápidamente para señalarle que ella no era una traidora, y que si hubo alguna confusión con la manera en que repartió sus puntos, se trató de un error, pues les ha sido leal.

“Yo jamás te dije traidora, Sabine. No te estoy faltando al respeto y te estás poniendo muy altanera y yo no me estoy poniendo así contigo, ni te estoy faltando al respeto”, dijo la comediante, notablemente molesta. Para evitar que la pelea avanzara, dos de sus compañeros intervinieron y las hicieron reconciliarse, reiterando que todo esto es producto de la presión.

Gomita acusó a Sabine Moussier de estarse portando “altanera” en LCDLFM Capturas de pantalla

Por qué Mariana Echeverría duda de la lealtad de Sabine Moussier

Aunque Mariana no quiso entrometerse en esta parte de la discusión, desde antes ya había hecho evidente que sospechaba que Sabine podría nominarla. Esto ya que previo a las votaciones, tuvieron un desacuerdo en la cocina, cuando Echeverría acusó a Moussier de querer ‘arruinar’ la receta que estaba preparando, algo que ofendió a la actriz y provocó que se fuera dejándola con la palabra en la boca.

De modo que en esta ocasión se limitó a decir que, en caso de que Sabine Moussier le robe la salvación a Sian Chiong, no espera que la salve, ya que no está a expensas de lo que los demás puedan hacer por ella.