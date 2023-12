Mariana Echeverría habla si adoptará luego de sufrir dos abortos

La conductora ha tenido un año complicado luego de sufrir dos abortos junto a su esposo, Óscar Jiménez, portero del club América.

En febrero de este año, Mariana Echeverría reveló que sufrió un microaborto (aborto espontáneo) a las seis semanas de gestación. En julio de este año, la presentadora anunció con alegría que estaba embarazada, pero lamentablemente dio a conocer en sus redes que su bebé había dejado de crecer, por lo que tuvieron que realizarle un “aborto no evolutivo retenido; el bebé nunca salió de mi placenta, ni siquiera tuve cólicos, molestia, sangrado, nada; el bebé dejó de crecer y evolucionar”.

Hoy en día, la también actriz, de 39 años, no pierde la esperanza de darle un hermanito a su hijo, Lucca, de 3 años, y habla si recurrirá a la adopción u otro método.

“Los planes de Dios son perfectos, él sabe por qué hace las cosas. Tengo el apoyo de mi esposo y tengo un hijo adorado. Tengo la fortuna de ser madre que es lo que quería. A mí ya se me pasó la edad para congelar óvulos y por la situación que he tenido. Ya tengo otros planes. Voy a intentarlo (volverme a embarazar) y si ya Dios dice ‘no’, hasta ahí me quedo”, declaró ante medios de comunicación.

“Sí me había pasado por la mente, pero la adopción es bien complicada. Tengo amigos que han tenido adopciones, que al final la madre alimenta al bebé de todo… Cuando adoptas, no quiero ponerlo igual, pero es como un perrito, no sabes con qué traumas va a salir. La otra vez adopté un perrito y era en contra de los niños porque los quería morder. Entonces, no sabes los traumas que puede tener un niño. No lo descarto, pero sí sé que es un proceso muy complicado que tendría que entenderlo, platicarlo, pero no estoy negada”,

Respecto a la posibilidad de recurrir a la gestación subrogada (tipo de embarazo en el que una mujer lleva en su vientre un bebé, en lugar de otra persona que no puede tener hijos, hasta dar a luz), la también actriz indicó:

“Sí, es opción, pero no lo haría. Tampoco arriesgaría a una madre (a tener un hijo) y luego quitárselo, porque no me imagino el dolor que puede ser. A mi parecer no lo haría porque el vínculo entre la madre y el hijo es extraordinario, regalar a tu hijo por dinero, no lo sé, no estoy en contra, pero no entra en mis posibilidades de hacer eso. Yo valoro mucho la maternidad”.

