Mariana Botas sobre la traición de Elaine Haro: “Nos cambió como zapato viejo”

“Siento feo que Elaine, de un día para otro, nos cambió como zapato viejo”.

Detrás de la eliminación de Mariana Botas de ‘La Casa Más Famosa de México’ sorprendió que su compañera y aliada Elaine Haro, tras cambiar al Cuarto Noche, no mostró tristeza.

La salida de Mariana ocurrió en medio de una gala tensa donde se sinceró frente Alexis Ayala, del Cuarto Noche, a quien le reprochó sus faltas de respeto. Al final del posicionamiento, ingresó a la silla giratoria junto a Aarón Mercury y Abelito, resultando perdedora.

La conductora de ‘Envinadas’ permaneció poco más de un mes dentro de La Casa de los Famosos donde vivió intensamente desafíos y convivencias y presenció cómo fueron saliendo sus compañeros, dentro de las más cercanas Ninel Conde y Priscila Valderde. Esto sin imaginar que otra de sus amigas no se conmovería con su salida.

Mariana incluso llevó a Elaine Haro a ‘La Suite’ tras ganar la prueba del líder.

A su salida de la casa, Botas fue llevada al foro donde se transmite la gala y allí no pudo ocultar su tristeza, sobre todo al ver a Dalílah Polanco desencajada y a punto del llanto.

La Casa de los Famosos

La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de… es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida”, dijo la actriz a Galilea Montijo.

Sin embargo, fue hasta la post-gala que Mariana pudo hablar a profundidad de sus emociones, particularmente sobre la reacción de Haro, a quien no sólo se le veía apoyando al Cuarto Noche sino con nula empatía por sus amigos del Cuarto Día, con quienes durmió hasta una semana antes.

Previamente en las expulsiones tanto de Ninel como de Priscila, Elaine lucía profundamente afectada, no dejaba de llorar… pero eso cambió con Mariana, con quien aparentemente había tenido más química desde el inicio del proyecto.

“Yo a Elaine la quiero mucho, el juego es una cosa, afuera también será otra, conmigo se portó increíble, pero yo también sentí, y hasta lo comenté, ‘siento feo que Elaine, de un día para otro, nos cambió como zapato viejo’”, expresó.

La Casa de los Famosos

La actriz de ‘Una familia de 10’ le hizo saber su opinión a Shiky en ‘La Suite’, donde puso en duda si Elaine realmente siempre quiso ser del Cuarto Noche y con ‘la moneda del destino’ se le cumplió su petición.

“Al final, creo que fue muy madura al tomar esa decisión de sacrificarse ella. Yo platicando con ella me dijo: ‘me he puesto a pensar si fue la mejor decisión’ y le pregunté que si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, me dijo que sí”, añadió.

Post-gala La Casa de los Famosos

Aprovechó para hablar de las ofensas de Alexis Ayala

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff le mostraron sus mejores momento en la Casa de los Famosos, pero también le cuestionaron cómo se sentía, a lo que expresó:

“Me da mucho sentimiento irme y es más de un mes de mi vida que compartí con ellos. Sólo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia”.

Y al preguntarle el porqué mencionaba a la mayoría y no a todos, hizo alusión a las ofensas de Alexis Ayala, aunque indicó que al principio del proyecto tuvieron buenas charlas.