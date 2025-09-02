Suscríbete
Famosos

Mariana Botas sobre la traición de Elaine Haro: “Nos cambió como zapato viejo”

A pesar de que hicieron química desde su entrada, Elaine se mostró parca ante la salida de Mariana.

September 01, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Mariana-Botas-Elaine-Haro.jpg

Mariana Botas y Elaine Haro

La Casa de los Famosos

“Siento feo que Elaine, de un día para otro, nos cambió como zapato viejo”.

Detrás de la eliminación de Mariana Botas de ‘La Casa Más Famosa de México’ sorprendió que su compañera y aliada Elaine Haro, tras cambiar al Cuarto Noche, no mostró tristeza.

La salida de Mariana ocurrió en medio de una gala tensa donde se sinceró frente Alexis Ayala, del Cuarto Noche, a quien le reprochó sus faltas de respeto. Al final del posicionamiento, ingresó a la silla giratoria junto a Aarón Mercury y Abelito, resultando perdedora.

Entérate de más de La Casa de los Famosos México 2025
facundo-alexis-.jpg
Famosos
Facundo saca de quicio a Alexis: Los Posicionamientos de La Casa de los Famosos México hoy 31 de agosto
La Casa está que arde...
August 31, 2025
 · 
MrPepe Rivero
Famosos
“Para eso me contrataron": Alexis Ayala revela por qué nunca está en las fiestas de LCDFM
August 31, 2025
Famosos
Mar le dice a Dalilah que le falta empatía y humildad; ella responde con esta cara
August 30, 2025
Famosos
¿Cuánto dinero les dan de presupuesto en La Casa de los Famosos? ¡Por eso comen poquito!
August 29, 2025

La conductora de ‘Envinadas’ permaneció poco más de un mes dentro de La Casa de los Famosos donde vivió intensamente desafíos y convivencias y presenció cómo fueron saliendo sus compañeros, dentro de las más cercanas Ninel Conde y Priscila Valderde. Esto sin imaginar que otra de sus amigas no se conmovería con su salida.

Mariana incluso llevó a Elaine Haro a ‘La Suite’ tras ganar la prueba del líder.

A su salida de la casa, Botas fue llevada al foro donde se transmite la gala y allí no pudo ocultar su tristeza, sobre todo al ver a Dalílah Polanco desencajada y a punto del llanto.

Dalílah Polanco

La Casa de los Famosos

La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de… es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida”, dijo la actriz a Galilea Montijo.

Sin embargo, fue hasta la post-gala que Mariana pudo hablar a profundidad de sus emociones, particularmente sobre la reacción de Haro, a quien no sólo se le veía apoyando al Cuarto Noche sino con nula empatía por sus amigos del Cuarto Día, con quienes durmió hasta una semana antes.

Previamente en las expulsiones tanto de Ninel como de Priscila, Elaine lucía profundamente afectada, no dejaba de llorar… pero eso cambió con Mariana, con quien aparentemente había tenido más química desde el inicio del proyecto.

“Yo a Elaine la quiero mucho, el juego es una cosa, afuera también será otra, conmigo se portó increíble, pero yo también sentí, y hasta lo comenté, ‘siento feo que Elaine, de un día para otro, nos cambió como zapato viejo’”, expresó.

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos

La actriz de ‘Una familia de 10’ le hizo saber su opinión a Shiky en ‘La Suite’, donde puso en duda si Elaine realmente siempre quiso ser del Cuarto Noche y con ‘la moneda del destino’ se le cumplió su petición.

“Al final, creo que fue muy madura al tomar esa decisión de sacrificarse ella. Yo platicando con ella me dijo: ‘me he puesto a pensar si fue la mejor decisión’ y le pregunté que si tuviera la oportunidad de hacerlo otra vez, me dijo que sí”, añadió.

Mariana Botas

Post-gala

La Casa de los Famosos

Aprovechó para hablar de las ofensas de Alexis Ayala

Wendy Guevara y Ricardo Margaleff le mostraron sus mejores momento en la Casa de los Famosos, pero también le cuestionaron cómo se sentía, a lo que expresó:

“Me da mucho sentimiento irme y es más de un mes de mi vida que compartí con ellos. Sólo tengo cosas bonitas que decir de la mayoría de ellos y de la experiencia”.

Y al preguntarle el porqué mencionaba a la mayoría y no a todos, hizo alusión a las ofensas de Alexis Ayala, aunque indicó que al principio del proyecto tuvieron buenas charlas.

Mariana Botas Elaine Haro
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
laura-bozzo--.jpg
Famosos
Laura Bozzo, entre luz y sombra, encuentra en sus hijas su razón de vivir: “Las mujeres pueden mandar”
September 01, 2025
 · 
Nayib Canaán
mauricio-barcelata--.jpg
Famosos
Mauricio Barcelata, tras estar en todas las televisoras: “En ‘Venga la alegría’ me siento como en casa”
September 01, 2025
 · 
Edson Vázquez
Las Montes
Famosos
Reportan detención de Beba Montes, hermana de Gala
September 01, 2025
 · 
TVyNovelas
adal ramones.jpg
Famosos
Adal Ramones responde a sus haters: “sé que no verán la Granja VIP por mí”
September 01, 2025
 · 
Alejandro Flores
mariana botas alexis ayala (1).jpg
Famosos
Mariana Botas sostiene fuera de la Casa lo que le dijo adentro a Alexis Ayala: “Hubo con él un tema raro”
La actriz fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México
September 01, 2025
 · 
Alejandro Flores
ninel-conde-casa-famosos-lio.jpg
Famosos
Ninel Conde deberá pagar medio millón por mentir y romper las reglas de La Casa de los Famosos México
¡Bombón endeudado!
September 01, 2025
 · 
TVyNovelas
aldo-casa-calzones-.jpg
Famosos
Aldo De Nigris pasó de estar nominado, a llorar por Abelito y Aarón... ¡hasta quedar en calzones!
Fue una noche intensa para el habitante de Noche.
September 01, 2025
 · 
MrPepe Rivero
nuria-gil-vestido-novia-.jpg
Famosos
Nuria Gil ya eligió su vestido de novia: “Ya empiezan los nervios”
En exclusiva acompañamos a la actriz de Como dice el dicho a escogerlo en compañía de sus grandes amigas, y nos reveló todos los detalles del que será su gran día
September 01, 2025
 · 
Liliana Lejarazu