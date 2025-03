¡María León le declaró su amor a este famoso cantante EN VIVO! Así fue su dulce encuentro en ‘Juego de Voces’

Este domingo 16 de marzo arrancó de forma oficial la temporada 2025 de “Juego de Voces”, el reality show de Televisa en el que talentos del canto y sus hijos se enfrentan con divertidas dinámicas para presumirle sus dotes a la audiencia... ¡y vaya que hubo muchísimas sorpresas en la inauguración!

Lucero y Angélica Aragón, por ejemplo, hicieron llorar a los nostálgicos con su conmovedor reencuentro 40 años después del estreno de “Chispita” , la telenovela que los unió, pero quien le puso el toque romántico a “Juego de Voces” fue María José con una dulce declaración de amor para... ¡Emmanuel!

TE PUEDE INTERESAR:

¿CÓMO LE DECLARÓ MARÍA LEÓN SU AMOR A EMMANUEL EN “JUEGO DE VOCES”?

La dulce revelación de María León comenzó de una forma muy tierna: con una niñita de 8 años escribiendo en su diario que se había enamorado de alguien muy especial.

“Siempre que me subo al auto con mi mamá, escuchamos una canción que me hace sentir algo bonito, y aunque todavía no conozco el rostro de la persona que la canta, creo que estoy enamorada de su voz”, aseguró la pequeña.

La niña, obviamente, era la misma “María León del pasado”, quien al tener al mismísimo Emmanuel frente a frente aceptó que él se convirtió en su primer amor gracias a su talento increíble... ¡sus canciones la marcaron para siempre y definieron su carrera en la música!

“Emmanuel, fuiste mi primer crush en la vida. Nunca pensé tenerte de frente como para decirte esto, pero sí (...)cuando estaba chiquita me enamoré de ti, de tu voz, de tu letra y de la música sin siquiera saber lo que era el amor, y estoy muy agradecida que haya sido así, mi primer amor”, le dijo María José a Emmanuel.

Emmanuel, visiblemente conmovido, sólo pudo atinar a agradecer con un gesto de cabeza con los ojos arrasados por la emoción y, poco después, se levantó de su lugar para abrazar a María León... ¡se le cumplió su sueño de la niñez!

¿QUIÉN ES MARÍA LEÓN?

María Elizabeth León Herrera, el nombre completo de María León, es una cantante, bailarina, actriz y compositora mexicana nacida en Zapopan, Jalisco, en febrero de 1986 reconocida por formar parte de las bandas T’ de Tila y Playa Limbo.

En la actualidad, María José se desempeña como solista en la música, además de que ha participado como actriz en las series y películas “La voz de un sueño”, “Wish: el poder de los deseos” y “Guerra de ídolos”.