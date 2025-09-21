María Julia Lafuente despide a Débora Estrella en Telediario: “Estamos partidos en corazón y alma”

Este sábado 20 de septiembre de 2025, la vida de Débora Estrella terminó abruptamente en un accidente aéreo en Nuevo León.

Conductora del Telediario de Multimedios, fue honrada por sus compañeros, quienes este domingo no pudieron ocultar la tristeza que les embarga.

Fue María Julia Lafuente quien emitió las condolencias a la familia, de parte de toda la familia Multimedios.

Profundamente consternada, María Julia Lafuente dijo: “Cómo decirle a usted buenos días, feliz domingo? Cuando estamos partidos en corazón y alma. Otra vez enfrentando la adversidad, aquí estamos. Una gran persona que se nos fue”, dijo María Julia.

“Estas últimas horas han sido devastadoras para todos los que formamos la familia Multimedios”

María Julia describió a Débora como “una amiga, una compañera, una joven, destacada periodista que tenía una alegría inmensa por la vida y una dedicación enorme para esta profesión. Se nos adelantó en el camino”.

“En esta estudio se va a sentir un enorme vacío y una tristeza a flor de piel”.

“Hay situaciones que no tienen explicación y si intentas buscar una, solamente te provocará desgaste y tristeza; porque no hay un solo motivo para que Débora Estrella ya no esté con nosotros; solo lo sabe Dios, jamás entenderemos por qué nuestra amiga se nos fue. No queda más que aferrarnos a tanto recuerdo y momentos que compartimos con ella”, reflexionó

“Presentamos nuestras más sinceras condolencias para su familia”, dijo María Julia. “Para todos los que la conocieron, este es un homenaje, un reconocimiento a Débora que fue una mujer que vivió al máximo, que nunca se guardó nada y siempre guardó la pasión que se necesita para este trabajo, el periodismo que tanto amaba”.

“Si algo debemos de aprenderle es ese estilo de vivir, haciendo lo que le gustaba, dedicándose a lo que amaba, no perdiéndose un instante, porque queda claro que cada minuto cuenta. ¿Cuántas veces nos decimos ‘ahí nos vemos, hasta mañana’? Y no hubo mañana”.

