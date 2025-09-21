Suscríbete
Famosos

María Julia Lafuente despide a Débora Estrella en Telediario: “Estamos partidos en corazón y alma”

La familia Multimedios está devastada.

September 21, 2025 • 
MrPepe Rivero
mariajulia-debora-estrella-multimedios.jpg

María Julia Lafuente despide a Débora Estrella en Telediario

YouTube

Este sábado 20 de septiembre de 2025, la vida de Débora Estrella terminó abruptamente en un accidente aéreo en Nuevo León.

Conductora del Telediario de Multimedios, fue honrada por sus compañeros, quienes este domingo no pudieron ocultar la tristeza que les embarga.

Luto en el espectáculo
debora estrella muerte.jpg
Famosos
Compañeros de Débora Estrella la despiden en luto: Así le celebraron su último cumpleaños
September 21, 2025
 · 
Alejandro Flores
deborah estrella.jpg
Famosos
Luto y consternación por la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario, en accidente aéreo
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
debora-estrella--.jpg
Famosos
Débora Estrella y la escalofriante última publicación en Instagram, horas antes de su muerte
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
ABELITO-LLORA.jpg
Famosos
La decepción de Abelito tras confundir a Daniel Sosa con su papá: “Tiene la voz parecida”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero

Fue María Julia Lafuente quien emitió las condolencias a la familia, de parte de toda la familia Multimedios.

Profundamente consternada, María Julia Lafuente dijo: “Cómo decirle a usted buenos días, feliz domingo? Cuando estamos partidos en corazón y alma. Otra vez enfrentando la adversidad, aquí estamos. Una gran persona que se nos fue”, dijo María Julia.

“Estas últimas horas han sido devastadoras para todos los que formamos la familia Multimedios”

María Julia describió a Débora como “una amiga, una compañera, una joven, destacada periodista que tenía una alegría inmensa por la vida y una dedicación enorme para esta profesión. Se nos adelantó en el camino”.

“En esta estudio se va a sentir un enorme vacío y una tristeza a flor de piel”.

“Hay situaciones que no tienen explicación y si intentas buscar una, solamente te provocará desgaste y tristeza; porque no hay un solo motivo para que Débora Estrella ya no esté con nosotros; solo lo sabe Dios, jamás entenderemos por qué nuestra amiga se nos fue. No queda más que aferrarnos a tanto recuerdo y momentos que compartimos con ella”, reflexionó

Externaron sus condolencias

debora-estrella--.jpg

Débora Estrella

Instagram

“Presentamos nuestras más sinceras condolencias para su familia”, dijo María Julia. “Para todos los que la conocieron, este es un homenaje, un reconocimiento a Débora que fue una mujer que vivió al máximo, que nunca se guardó nada y siempre guardó la pasión que se necesita para este trabajo, el periodismo que tanto amaba”.

“Si algo debemos de aprenderle es ese estilo de vivir, haciendo lo que le gustaba, dedicándose a lo que amaba, no perdiéndose un instante, porque queda claro que cada minuto cuenta. ¿Cuántas veces nos decimos ‘ahí nos vemos, hasta mañana’? Y no hubo mañana”.

María Julia Lafuente Débora Estrella Multimedios No te pierdas
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
laisla desafío extremo.jpg
Famosos
¿Quiénes son los ocho confirmados para el nuevo reality “La Isla Desafío Extremo”?
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
guana traicion.jpg
Famosos
Presentan prueba irrefutable de la traición de Guana contra Dalilah y Shiky en nominaciones
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
emiliano aguilar.jpg
Famosos
Fans de Emiliano Aguilar descubren preocupante detalle en uno de sus videos
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito-llamada-daniel-sosa-guana.jpg
Famosos
¿Cuál fue el mensaje para Guana que Daniel Sosa le dio a Abelito?..."Vengo aquí como parte de la producción”
September 20, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abelito gatada.jpg
Famosos
Explotan críticas y memes vs. La Casa por la ‘gatada’ que vivió Abelito en llamada para Guana
En redes sociales y hasta en la cuenta oficial de La Casa de los Famosos se hicieron tendencia los comentarios negativos
September 20, 2025
 · 
Alejandro Flores
abelito.jpg
Famosos
La Casa le hace la gatada a Abelito por culpa de Guana: “Quedé como un tonto”
La dinámica de La Moneda del Destino de este 19 de septiembre resultó decepcionante para Abelito
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
alexis ayala.jpg
Famosos
¿Quiénes son las 20 parejas que tuvo Alexis Ayala antes de conocer a Cinthia Aparicio?
El actor dijo: “Yo he tenido 20 amores de mi vida y siempre me había equivocado”. Estas son las relaciones que se le han conocido
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores
aldo de nigris.jpg
Famosos
La anécdota de cuando un hombre le coqueteó a Aldo de Nigris y cómo reaccionó
El shippeo de Aldo y Aaron en La Casa de los Famosos ha despertado el interés por videos antiguos
September 19, 2025
 · 
Alejandro Flores