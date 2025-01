La inesperada decisión de Cynthia Klitbo tras perder todo su dinero: ¡está desesperada!

Hace unos meses, justo a fines del 2024, el nombre de Cynthia Klitbo se colocó entre las principales tendencias de búsqueda luego de que la actriz confirmara que fue víctima de una estafa muy usual que ya ha dejado a millones de personas sin dinero: la clásica “llamada de un banco”.

La actriz mexicana confió y dio las claves de acceso a sus cuentas, error del que se arrepintió ya que se quedó sin sus fondos de emergencia. Ahora, consciente de que tal vez las cosas se le compliquen más este 2025, Cynthia Klitbo se sinceró como nunca antes y reveló que ya tiene un “plab B” en caso de que la situación no mejore para ella.

¿CUÁL ES EL “PLAN B” DE CYNTHIA KLITBO EN CASO DE NO ENCONTRAR TRABAJO?

A través de una grabación que subió a su cuenta de Instagram titulada “Saliendo adelante de un fraude con amor”, Cynthia Klitbo le abrió su corazón a sus 828 mil seguidores y reveló que, a casi dos meses de que ocurriera el escandaloso robo que le cambió la vida, ya está estudiando opciones para trabajar en caso de que no le lleguen propuestas en la actuación.

“Tengo un coche que aguanta para ser Uber”

Cocinar, vender cosas en hospitales, hacer limpieza y hasta trabajar de chofer de una conocida plataforma de transporte forman parte de las opciones de Klitbo , quien aseguró que no le tiene miedo a intentar cosas nuevas debido a que desde pequeña trabajó.

“Tengo un coche que aguanta para ser Uber. Entonces, si me las veo negras, me pongo a manejar un Uber”, reveló la mexicana quien por otro lado aceptó que, para no quedarse definitivamente en la bancarrota, debió vender un objeto muy especial para ella.

“Ya fui y vendí un reloj que quería mucho, ya fui a ver qué onda con mis joyas”, confirmó Klitbo al tiempo que concluyó con una frase de esperanza ante esta situación tan inesperada que la afectó de por vida: “Estoy sacando la fuerza y la entereza que Dios me ha dado porque no hay imposibles”, finalizó.

¿CÓMO FUE EL FRAUDE DE CYNTHIA KLITBO?

Fue en noviembre del 2024 que Cynthia Klitbo confirmó en su cuenta de Instagram que había sido víctima de una estafa muy común debido a que, como ella misma lo aceptó, no está muy familiarizada con las nuevas tecnologías y esto fue aprovechado por los delincuentes.

“Le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques”

“Soy cero cibernética como la viejita que soy y me vaciaron las cuentas de mis ahorros en Estados Unidos”, comentó la actriz en la grabación que muy pronto le dio la vuelta a las redes sociales.

Unos días después, ya más tranquila, Klitbo habló con Gustavo Adolfo Infante sobre este episodio tan inesperado de su vida y detalló que se trató de una persona que le habló en inglés de manera rápida para confundirla aún más a pesar de que ella sí lo entiende.

“El tipo me empezó a hablar particularmente rápido, le di mis claves y vació totalmente mi cuenta de ahorros y mi cuenta de cheques”, se lamentó la celebridad en aquella ocasión.