Un famoso comediante reveló que fue víctima de un atroz fraude: así fue el modus operandi con el que lo engañaron

El 2025 no comenzó de la mejor manera para un reconocido cómico mexicano, quien vio cómo sus ahorros se esfumaban junto a las ilusiones de tener un mejor patrimonio. Esta amarga experiencia, además de indignarlo profundamente, lo inspiró a compartir detalles de lo sucedido, con el fin de que alguien pueda brindarle una solución, al mismo tiempo que alertó a su público para evitarles pasar por lo mismo.

Germán Ortega denunció el grave fraude que sufrió: ‘Necesito su ayuda’

A través de una sincera publicación hecha en redes sociales, Germán Ortega relató una de las vivencias más complicadas que ha atravesado recientemente. Se trata del presunto fraude del que habría sido víctima en su afán de querer remodelar su hogar para así sentirse más cómodo en este espacio.

Según los detalles compartidos por el integrante de “Los Mascabrothers”, todo pasó por haber confiado en una empresa dedicada a brindar servicios de construcción, a los que contactó para que le hicieran algunas modificaciones a su casa. Sin embargo, pese a que él cumplió su parte y pagó las cantidades que le solicitaron para iniciar con el proceso, los proveedores no respetaron lo acordado y terminaron desfalcándolo.

“Hola, pues necesito de su ayuda. Si alguien conoce a este señor que se llama Carlos Ferreira Morales, director ejecutivo de Iconic Kitchen. A mí no me regalan el dinero, hermano, estoy ya desesperado. Me siento robado, cada peso me cuesta”, expresó el también actor, aseverando que jamás quiso llegar hasta estas instancias de hacer todo el caso público, pero que ante la falta de respuestas decidió darle otra dirección a su queja con el fin de ser escuchado.

¿Cuánto dinero perdió Germán Ortega?

Luego de explicar que el modus operandi con el que le arrebataron parte del capital que tenía destinado para mejorar las condiciones de su casa, Germán Ortega apuntó que terminó perdiendo un aproximado de 200 mil pesos, cifra que fue abonando con la promesa de que ya empezarían a trabajar en la cocina nueva, algo que nunca sucedió.