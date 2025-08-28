Marco Di Mauro reaparece, está soltero y confiesa: “Me gustaría más adoptar que tener un hijo biológico”

Marco Di Mauro llegó a México en 2010, con la maleta cargada de ilusiones, un contrato musical bajo el brazo y la certeza de que comenzaba una nueva etapa.

Lo que no imaginaba Marco Di Mauro era que, 15 años después, este país sería más que su lugar de trabajo: se convertiría en su hogar definitivo.

“México ya es como si fuera mi mamá... me lastima lo que le hace sufrir, me da alegría lo que le da oportunidades”, confiesa. La frase no es una metáfora ligera: la relación de Marco con la tierra mexicana es del corazón.

La historia del cantante en la Ciudad de México fue difícil al principio, las dimensiones de la urbe y el vértigo citadino intimidaron a un joven que no conocía a nadie: “Estaba en el hotel, caminaba una cuadra y regresaba... no sabía dónde ir”, recuerda entre risas. Poco a poco, la música lo llevó a abrir puertas y corazones.

El éxito de temas como De nada y A partir de hoy, esta última junto a Maite Perroni para la telenovela Triunfo del amor, lo posicionó en la memoria colectiva. Vinieron discos de oro, de platino, premios, nominaciones y, sobre todo, amistades sólidas.

¡CUMPLIÓ UN SUEÑO!

Con el paso de los años, Marco no sólo echó raíces: las cultivó. Hace poco concluyó la construcción de una casa en el campo, diseñada por él mismo, pues tiene formación en arquitectura y derecho. Con ese hogar cumplió su sueño de traer a sus padres a vivir con él.

“Me los traje a México... diseñé la casa de un piso, sin escaleras, pensando en ellos”, cuenta con orgullo. Ahora viven juntos, rodeados de naturaleza y acompañados por seis perros. Marco lleva una vida tranquila: duerme temprano, se levanta al amanecer y aprovecha cada hora para trabajar o simplemente disfrutar del silencio.

Este equilibrio personal es, según él, la base que le permite enfrentar un mundo tan volátil como el del espectáculo: “Lo que uno es en esencia no cambia... y yo sigo siendo alguien tranquilo, que disfruta de lo simple”, enfatiza.

En el terreno sentimental, Di Mauro se define como un hombre sin prisa, pero con esperanzas: “No tengo pareja, no estoy casado, no tengo hijos”, admite con honestidad.

El cantante de origen italiano reconoce que en estos tiempos no es fácil encontrar a alguien que quiera comprometerse de verdad:

“Estamos un poquito en la época del desencanto, de cambiar continuamente, de no comprometerse mucho... pero yo estoy abierto, esperemos que en algún momento se dé”, confiesa.

Entre sus anhelos está la paternidad, aunque no necesariamente biológica:

“Me gustaría más adoptar que tener un hijo biológico... hay tantos niños abandonados que no tienen cariño, que sería un verdadero acto de amor darles una oportunidad de vida”.

Marco asegura que, de encontrar a la persona adecuada, no dudaría en emprender ese camino.

Por lo pronto está concentrado en su nuevo proyecto musical, el tema Esto es México, al que ya se sumaron varios artistas: “Quise devolver algo de lo mucho que este país me ha dado... no sólo la oportunidad de arrancar con mi carrera, sino el cariño de la gente. He encontrado aquí tantas familias que me han recibido como uno de los suyos”, cuenta el cantante sobre esta canción que ya se convirtió en una gran iniciativa.

ESTO ES MÉXICO: UN CANTO DE GRATITUD Y UNIDAD

En septiembre, mes patrio, verá la luz Esto es México, un tema que Marco escribió como una declaración de amor al país, pero que pronto se convirtió en algo más grande: una campaña colectiva para rendir homenaje y agradecer todo lo que este país le ha dado.

La canción reúne a figuras como José Ron, Faisy, Maribel Guardia, Armando Hernández, Cecilia Galliano, Erika Buenfil, Brandon Peniche y Karla Gómez, entre otros. Cada artista interpreta líneas distintas, tejiendo un tapiz de voces y emociones que retratan la diversidad y la calidez del país azteca.

Cabe destacar que los ingresos generados por la canción y su videoclip serán destinados a una asociación que apoya a mujeres migrantes. “No quería que quedara sólo en cantar lo bonito que es México... quería que también sirviera para ayudar a mexicanos y mexicanas que lo necesitan”.

