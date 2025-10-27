Suscríbete
Mar Rendón estrenó “Pero No Tanto": ¿Qué recuerda de ‘La Academia’ y Lola Cortés?

La ecuatoriana ha grabado baladas y pop rock, pero ahora apuesta por algo bailable.

October 26, 2025 • 
MrPepe Rivero
mar-rendon-lola-cortes--.jpg

Mar Rendón habla de Lola Cortés

Cuando La Academia terminó en 2022, los jueces no disimularon al saber que Mar Rendón no había ganado, sino había logrado el tercer lugar.

La ecuatoriana firmó un contrato con una compañía discográfica, mientras su compañera Cesia Sáenz ganó. Lola Cortés incluso publicó una selfie con Mar y la nombró ‘ganadora’.

Así que ahora que le preguntan a Mar Rendón sobre Lola Cortés, no puede hablar mal de la juez de hierro que actualmente participa en La Granja VIP.

“Tuve la suerte que Lolita conmigo siempre fue buenísima. La adoro y le agradezco para siempre que me haya hecho comentarios tan lindos. Hay una frase que una vez me dijo: ‘Mar, eres la neta’... Ella también fue parte de marcar un antes y después de mi carrera”, dijo en entrevista con Flor Rubio para Fórmula Espectacular.

“La Academia me cambió la vida, me ayudaron a descubrir mi sonido e identidad como artista”.

Recientemente, Mar Rendón presentó su nuevo sencillo “Pero no tanto”, con la que combina ritmos y el resultado es una bailable cumbia pop con toques rockeros.

La ecuatoriana ha dicho que el tema habla con humor de sus experiencias amorosas fallidas, sin perder su estilo.

Mar Rendón La Academia Lola Cortés
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
