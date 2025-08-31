Mar le dice a Dalilah que le falta empatía y humildad; ella responde con esta cara

La cena de nominados otra vez fue un choque entre los habitantes de los cuartos Noche y Día.

Pero entre los enfrentamientos que se suscitaron, el más fuerte fue el de Mar Contreras contra Dalilah Polanco. Las actrices ya han tenido otros roces en La Casa de los Famosos México pero ahora fueron señalamientos director derivados de las preguntas que hizo La Jefa.

Primero se les pregunto: ¿Quién sería el habitante que menos les afectaría si sale eliminado?

Dalilah Polanco fue el blanco favorito: tanto Aldo como Aaaron la eligieron como la habitante que menos les afectaría en caso de salir eliminada.

Y cuando tocó el turno de Mar, también apuntó hacia ella.

“Creo que en la vida pues hay que aprovechar todas las oportunidades para aprender de cualquier situación; como tú lo dices. A veces tienes un tono un poco estridente.. o sea somos mujeres del norte y a veces hablamos muy golpeado pero sí considero que sería bueno también ponerte de lado del otro para ir por la vida también aprendiendo”.

Dalilah Polanco la escuchó con la cara contenida y haciendo de vez en cuando una mueca.

Dalilah no se inmutó ViX

¿Qué respondió Dalilah?

Por supuesto, cuando fue su turno de hablar, Dalilah fue dura contra Mara pero breve:

“Pues eso, lo iracunda y el enganche”, le dijo.

Mar Contreras había sido mucho más elocuente porque también señaló a Dalilah de tener actitudes rigoristas en contra de algunos habitantes de la Casa.

“Te hace falta ver las cosas con los ojos del que está enfrente a veces también estaría bien que cedieras en algunas cosas. Tú has comentado que para ti esto es un reto de adaptación y creo que eso hace falta”.

En el intercambio de opiniones, a Aldo de Nigris también se le señaló por poner muy poca atención a algunas conversaciones. Sobre todo fue Mariana Botas la que se quejó y le pidió “dos minutos más de atención”.

