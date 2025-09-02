Suscríbete
Mar, Facundo y Guana: ¿Quién ganó la prueba para ser líder en La Casa de los Famosos México?

Inmunidad y salvación, son parte de los beneficios.

September 01, 2025 • 
MrPepe Rivero
lider-lcdflm.jpg

Líder en LCDLFM

YouTube

Tras la eliminación de Mariana Botas, La Casa de los Famosos México siguió con sus actividades.

Tras una preliminar durante el día, Facundo, Guana y Mar llegaron a la final. Quien ganara, se convertía en líder, con beneficios de inmunidad y la salvación para algún compañero de la placa de nominados.

Las instrucciones señalaban que se convertía en líder el finalista que permanezca en carrera cuando sus dos adversarios hayan llegado a tres outs.

La meta era sumar 47 en la primera ronda. Quien se pasara del puntaje, quedaba out. El primero en lograrlo, le otorga un out a los adversarios.

Facundo y Mar obtuvieron un out en la primera ronda. Guana ganó.

La segunda ronda tuvo como meta: 54 puntos. Después de correr en sus pistas, Guana ganó y Facundo y Mar acumularon otro out.

En la tercera ronda, la meta fue de 63 puntos. Guana ganó nuevamente, y acumuló un tercer out para Facundo y Mar.

¿Quién se convirtió en líder de la semana en La Casa de los Famosos México?

El miércoles de nominaciones, Guana goza de inmunidad. Y es que ganó ser líder dentro de la casa, y el viernes tendrá que defender la salvación.

Para subir a la suite, Guana tuvo que elegir un sobre, en cuyo interior decía Facundo.

