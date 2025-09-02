Mar, Facundo y Guana: ¿Quién ganó la prueba para ser líder en La Casa de los Famosos México?

Tras la eliminación de Mariana Botas, La Casa de los Famosos México siguió con sus actividades.

Tras una preliminar durante el día, Facundo, Guana y Mar llegaron a la final. Quien ganara, se convertía en líder, con beneficios de inmunidad y la salvación para algún compañero de la placa de nominados.

Las instrucciones señalaban que se convertía en líder el finalista que permanezca en carrera cuando sus dos adversarios hayan llegado a tres outs.

La meta era sumar 47 en la primera ronda. Quien se pasara del puntaje, quedaba out. El primero en lograrlo, le otorga un out a los adversarios.

Facundo y Mar obtuvieron un out en la primera ronda. Guana ganó.

La segunda ronda tuvo como meta: 54 puntos. Después de correr en sus pistas, Guana ganó y Facundo y Mar acumularon otro out.

En la tercera ronda, la meta fue de 63 puntos. Guana ganó nuevamente, y acumuló un tercer out para Facundo y Mar.

¿Quién se convirtió en líder de la semana en La Casa de los Famosos México?

El miércoles de nominaciones, Guana goza de inmunidad. Y es que ganó ser líder dentro de la casa, y el viernes tendrá que defender la salvación.

Para subir a la suite, Guana tuvo que elegir un sobre, en cuyo interior decía Facundo.