Leslie Gallardo le dijo sus verdades a Manelyk tras salir de LCDLF 4, ¡así fue el encontronazo!

A Leslie Gallardo La casa de los famosos 4; sin embargo, las polémicas están lejos de terminar y ahora la influencer “le clavó las uñas” a Manelyk.

Manelyk, finalista de una de las temporadas de La casa de los famosos, y Leslie Gallardo, la segunda eliminada de la edición 2024, protagonizaron un tenso encontronazo que dio bastante de qué hablar en redes sociales.

Es importante recordar que, días antes, Manelyk ya había estallado contra Leslie Gallardo , a quien criticó por su pobre desempeño en La casa de los famosos 4. En esta ocasión, afortunadamente, el intercambio de palabras no pasó a mayores, aunque estuvo a punto de descontrolarse.

EL CARA A CARA ENTRE LESLIE GALLARDO Y MANELYK, ¡SE DIJERON DE TODO!

Tras su salida de La casa de los famosos 4, Leslie Gallardo se encontró cara a cara con una de sus enemigas: Manelyk, quien acudió como panelista a la Gala de Eliminación. El ambiente de inmediato se llenó de una incómoda tensión.

“Quién te crees para venir a insultar a mi familia, a mi suegra, a mi novio y a mí"

Leslie Gallardo comenzó con la discusión al reclamarle a Manelyk por los comentarios que hizo contra ella, su novio Emilio Osorio y Niurka, al tiempo que también le recordó que ambas fueron parte de Acapulco Shore.

“Nunca te he faltado al respeto. Empezamos en el mismo lugar, en el mismo reality. Evidentemente no somos iguales. Quién te crees para venir a insultar a mi familia, a mi suegra, a mi novio y a mí", estalló Leslie. Manelyk, obviamente, no se iba a quedar callada:

“La diferencia entre tú y yo es que yo haga lo que haga y diga lo que diga siempre voy a ser amada por todo el mundo. Aprende a escuchar”, le respondió, contundente, Manelik a Leslie.

Los ataques entre las famosas pudieron haber subido de tono e incluso llegar a los golpes de no ser por la oportuna intervención de uno de los conductores de La casa de los famosos 4, quien calmó los ánimos de ambas, ¿en qué terminará este pleito?

