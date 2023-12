Manelyk González se sincera sobre las secuelas que dejó su tratamiento estético: ‘Me tienen que abrir el ojo’

¿Manelyk González se arrepiente de haberse hecho este tratamiento estético en la cara? Esto fue lo que dijo.

Desde que Manelyk González se sometió a un tratamiento estético en los pómulos, ha tenido que enfrentar las consecuencias, siendo una en particular la que más la preocupa, ya que implica otra cirugía y podría empeorar con el tiempo.

“Ni modo, tengo que enfrentar las consecuencias”. Manelyk

La influencer, reconocida por su participación en el reality ‘Acapulco Shore’, compartió sus sentimientos en una entrevista con un corresponsal del programa ‘Hoy’. La estrella de Internet reveló que ha estado sufriendo durante los últimos 6 meses porque su cuerpo rechazó el material que le aplicaron, y casi pierde un ojo como resultado.

Como consecuencia, debe someterse a una operación o seguir un tratamiento con medicamentos para contrarrestar el problema lo antes posible. Sin embargo, la primera opción le provoca pavor. “Es una blefaroplastia, que me abran (el ojo), pero no sabemos si el producto está diseminado o no, entonces podría salir peor. Es como lanzar una moneda al aire”, expresó Manelyk.

Aclaró que no tiene intenciones de someterse a otra cirugía estética, pero reconoció que “es cuestión de suerte” que todo salga bien. “Esta vez me tocó a mí y pues ni modo, tengo que afrontar las consecuencias”, lamentó.

Manelyk González no se ha dado por vencida y hace de todo para sentirse mejor. (Instagram @manelyk_oficial)

¿Qué le sucedió a Manelyk González después de su tratamiento estético?

La influencer, con más de 16 millones de seguidores, ha compartido en repetidas ocasiones los malestares que ha experimentado tras la fallida cirugía estética a la que se sometió. Mencionó que su ojo derecho se inflama y resulta bastante incómodo llevar a cabo sus actividades con ese malestar. Para contrarrestar los síntomas, ha tomado medicamento para reducir el líquido.

La “reina de los realitys” no se da por vencida y ya está pensando en sus proyectos para el 2024, incluyendo una obra de teatro. Mira su declaración a continuación: