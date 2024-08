Manelyk González tronó contra Adrián Marcelo y le retiró su apoyo en LCDLFM: esto dijo

Manelyk González se hartó de que le pregunten por Adrián Marcelo y es por eso que, durante una transmisión en vivo, le hizo una petición especial... ¡Ya no quiere saber nada de La Casa de los Famosos México

Desde hace varias semanas, cuando comenzaron las polémicas en torno a Adrián Marcelo , se viralizó un comentario de Manelyk González en el que le expresó todo su apoyo al influencer regio y el acoso de los internautas fue tal, que la creadora de contenido tomó cartas en el asunto.

"¡Contigo hasta la muerte y en la peor funada!”, se lee en parte del comentario que le hizo Manelyk a Adrián Marcelo y que desató un auténtico furor en redes sociales; ahora, la exconcursante de Acapulco Shore explotó ante tanta insistencia y reveló qué es lo que opina realmente de su colega, ¿lo sigue apoyando?

¿QUÉ DIJO MANELYK GONZÁLEZ SOBRE ADRIÁN MARCELO?

A través de un video en vivo difundido en su cuenta de Instagram, Manelyk se mostró harta ante el revuelo que causó un comentario que, según dijo ella, escribió hace mucho tiempo y no refleja lo que piensa actualmente de Adrián Marcelo, cuyas polémicas lo volvieron a poner en la zona de riesgo esta semana .

“Yo no apoyo absolutamente a nadie dentro de esa casa, y mucho menos a Adrián Marcelo”

“¿Cómo voy a apoyar a una persona que en varias ocasiones ha hablado mal de mí?”, estalló Manelyk, quien incluso fue más allá y le hizo una desesperada petición a sus fans: no hablarle más de La Casa de los Famosos México .

Mane ya habló sobre el supuesto apoyo a Adrian Marcelo 🤔#LCDLFMX2 pic.twitter.com/gw2Jr51NA5 — Cynthia (@Cynthia49603041) August 29, 2024

“Dejen de involucrarme en algo en lo que no estoy, a mí no me interesa. Yo no apoyo absolutamente a nadie dentro de esa casa, y mucho menos a Adrián Marcelo”, concluyó la influencer.