Preocupa la salud de Arath De la Torre tras el enfrentamiento con Adrián Marcelo en LCDLFM: ¿qué le pasa?

La tensión entre Adrián Marcelo y Arath de la Torre alcanzó un nuevo nivel durante la última noche de eliminación en La Casa de los Famosos México. El influencer arremetió nuevamente contra el conductor de Hoy, lo que desencadenó un fuerte momento emocional para Arath.

Adrián criticó a Arath, señalando que no necesitaba ganar el reality debido a su estilo de vida acomodado, insinuando además que lo único que buscaba era cubrir un crédito fiscal. Ante esto, Arath respondió contundentemente: “Es muy fácil decir que los artistas no tenemos problemas, pero no tengo por qué darte explicaciones de mis necesidades”. Aunque en un principio Arath aparentó mantener la calma, todo cambió cuando recibió un mensaje en video de sus tres hijos, lo que provocó que rompiera en llanto y pidiera abandonar la competencia.

A pesar de que Sabine Moussier fue la eliminada de la noche, la molestia de Arath continuó. Sus compañeros de cuarto intentaron animarlo y celebrar que permanecen en el juego, pero el malestar emocional del conductor no cesó.

Durante la mañana siguiente, Arath entró al confesionario y permaneció ahí por más de una hora, lo que generó preocupación entre los seguidores de la transmisión 24/7. Según algunos de ellos, el conductor habría sufrido una baja de presión y estaba recibiendo atención médica. Hasta el momento, ni Arath ni la producción han confirmado o desmentido la situación.

Esta noche se llevará a cabo la dinámica de “La Salvación”, que le permitirá a uno de los participantes esquivar la nominación y disfrutar de la suite de la casa durante toda la semana.