Majo Aguilar fue hospitalizada de urgencia por una crisis inesperada: lo que sabemos de salud

La salud de Majo Aguilar generó gran preocupación entre sus seguidores tras revelarse que la cantante mexicana tuvo que ser hospitalizada de manera urgente. La integrante de la reconocida dinastía Aguilar compartió en redes sociales que sufrió un episodio de salud que la obligó a ser internada , lo que rápidamente despertó inquietud entre el público y el medio del espectáculo.

Aunque la propia artista se encargó de tranquilizar a sus fanáticos, las especulaciones no se hicieron esperar, por lo que aquí te explicamos todo lo que se sabe hasta el momento sobre su estado de salud y lo que ocurrió.

¿Por qué hospitalizaron de emergencia a Majo Aguilar?

Fue el pasado sábado cuando Majo Aguilar sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía desde la cama de un hospital. En la imagen se le podía ver recostada, mientras informaba que se encontraba internada debido a una crisis gastrointestinal inesperada.

La joven cantante explicó que la situación ocurrió justo durante la celebración del Pride 2025 , un evento con el que suele identificarse y participar cada año. Sin embargo, en esta ocasión, su estado de salud le impidió sumarse como acostumbra a las festividades.

“Este Pride es muy diferente. Siempre me emociona compartir con la comunidad un día tan especial como hoy, aunque no contaba con que me iba a dar una crisis gastrointestinal… Estoy bien, por cierto”, escribió la intérprete en sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.

La noticia generó cientos de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores, quienes no tardaron en expresar su preocupación por la salud de la artista.

¿Qué es exactamente una crisis gastrointestinal?

Una crisis gastrointestinal se presenta como un malestar repentino que afecta el sistema digestivo, y compromete órganos como el estómago, los intestinos y el esófago. En algunos casos, los síntomas pueden ser tan severos que es necesaria atención médica inmediata, como ocurrió recientemente con Majo Aguilar.

Los principales síntomas de este tipo de episodios incluyen dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, diarrea, gases, distensión abdominal e incluso fiebre o deshidratación en los casos más complicados. La aparición de estos signos puede ser abrupta y afectar significativamente el bienestar de quien los padece.

Las causas de una crisis gastrointestinal son diversas. Entre las más comunes se encuentran las infecciones virales o bacterianas, el consumo de alimentos en mal estado, intolerancias alimentarias, cambios bruscos en la dieta e incluso episodios de estrés. Asimismo, personas que padecen enfermedades como gastritis o colitis pueden ser más propensas a sufrir este tipo de crisis.

En el caso de Majo Aguilar, aunque no se ha detallado el origen específico del malestar, se sabe que recibió atención oportuna y que su estado de salud es estable, por lo que se espera que su recuperación sea favorable en los próximos días.

¿Cuál es el estado de salud de Majo Aguilar tras ser hospitalizada?

A pesar de la preocupación inicial, la propia Majo Aguilar fue clara al explicar que su estado de salud no es grave. La intérprete de música regional mexicana aseguró que se encuentra estable, aunque deberá guardar reposo para recuperarse por completo.

En su publicación, además de agradecer las muestras de cariño, compartió un mensaje de reflexión en apoyo a la comunidad LGBTQ+ , donde destacó la importancia del respeto y la inclusión.

“Y recuerden, el respeto a todos los seres humanos no está sujeto a una opinión”, concluyó la artista en su mensaje, que acompañó con una imagen donde se la ve tranquila, a pesar de la situación.

¿Quién es Majo Aguilar?

Majo Aguilar, cuyo nombre completo es María José Aguilar, nació el 7 de junio de 1994 y es una de las representantes más jóvenes de la emblemática dinastía Aguilar, considerada uno de los pilares de la música regional mexicana.

Es nieta de los íconos de la música Antonio Aguilar y Flor Silvestre, así como sobrina de Pepe Aguilar y prima de Ángela y Leonardo Aguilar. Desde pequeña, Majo mostró interés por la música, aunque inició su carrera en géneros como el pop, pero finalmente decidió seguir los pasos de su familia y enfocarse en la música ranchera y el mariachi.

En 2021 lanzó su álbum “Mi Herencia, Mi Sangre”, con el que consolidó su propuesta musical y ganó reconocimiento por su estilo fresco que respeta las raíces de la música mexicana.

Actualmente, Majo Aguilar se posiciona como una de las voces emergentes más queridas del regional mexicano, por lo que cualquier noticia relacionada con su salud causa gran expectativa entre su público.

¿Majo Aguilar se alejará de los escenarios tras su crisis de salud?

Por el momento, no se ha informado si Majo Aguilar hará una pausa en sus compromisos profesionales. Sin embargo, debido al reposo que debe guardar tras la crisis gastrointestinal, es probable que se ausente de algunas presentaciones o actividades públicas en los próximos días.

Hasta ahora, la cantante no ha compartido detalles sobre cambios en su agenda, pero sus seguidores se mantienen atentos a cualquier actualización. Mientras tanto, las muestras de apoyo no cesan en sus redes sociales, donde le desean una pronta recuperación.