Así fue el cumpleaños de Majo Aguilar: con un festejo en pleno show que desató la locura

La noche en que Majo Aguilar celebró su cumpleaños número 31 fue especial tanto por el motivo personal, como por coincidir con uno de los conciertos más significativos de su carrera: su primer lleno total en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México. En medio de un espectáculo vibrante, emotivo y lleno de sorpresas, la cantante logró conmover a los más de 3 mil asistentes , quienes se convirtieron en cómplices de una celebración inolvidable.

¿Dónde celebró Majo Aguilar su cumpleaños?

El escenario fue el Teatro Metropólitan, uno de los recintos más emblemáticos del país, donde Majo Aguilar presentó con éxito su Tour Mariachi Mío. La fecha no pudo ser más simbólica: 7 de junio, día de su cumpleaños, lo que transformó el concierto en una gran fiesta colectiva. Con un repertorio cargado de tradición, emociones y homenajes familiares, la talentosa integrante de la dinastía Aguilar conquistó al público desde el primer acorde.

Desde que pisó el escenario, la intérprete demostró que se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera. Abrió el show con el tema “Cuéntame”, que originalmente interpreta junto a Alex Fernández, y poco después se dirigió al público para agradecer el cariño y celebrar con ellos su día especial: “Hoy estoy festejando mi cumpleaños con todos ustedes que son mi familia también”, dijo visiblemente emocionada.

¿Cómo reaccionó el público al cumpleaños de Majo Aguilar?

Minutos después de su saludo, una gran sorpresa invadió el recinto: el mariachi que la acompañaba comenzó a tocar “Las Mañanitas”, lo que provocó que los asistentes se unieran al canto al unísono. El gesto, totalmente espontáneo, desató las lágrimas de la cantante, quien no pudo contener la emoción. Fue un momento íntimo, a pesar del lleno total, que dejó claro el fuerte vínculo entre Majo y sus seguidores.

La celebración no terminó ahí. Su hermana gemela, Susana —quien se mantiene alejada del escenario para dedicarse a la pintura— subió al escenario con un pastel y un mariachi adicional, para cerrar así el homenaje con un gesto lleno de amor fraternal. El público aplaudió de pie a esta inesperada pero entrañable aparición.

¿Qué artistas acompañaron a Majo Aguilar en su concierto?

Uno de los momentos más memorables de la noche fue cuando Majo Aguilar invitó a su padre, Antonio Aguilar Jr., a compartir el escenario. Con una profunda admiración, la cantante presentó a su progenitor como “mi mejor amigo, el que me cuida, me procura y me ama”. Juntos interpretaron “Triste recuerdo”, uno de los clásicos de Antonio Aguilar, abuelo de Majo.

La química entre padre e hija provocó que el público les pidiera más canciones. Fue una escena conmovedora que reafirmó la importancia de la herencia musical dentro de la familia Aguilar y el orgullo con el que Majo lleva su apellido. “No lo tomo como una carga, sino como un respaldo”, ha declarado en entrevistas.

¿Qué canciones interpretó Majo Aguilar en su cumpleaños?

Durante el concierto, Majo Aguilar repasó sus más grandes éxitos y ofreció interpretaciones que confirmaron su dominio vocal. Uno de los momentos más impactantes fue su versión a capela de “Paloma negra”, con la que demostró fuerza, técnica y una profunda conexión emocional con el público.

A lo largo de la noche, también agradeció el apoyo que recibió en semanas recientes tras cantar el Himno Nacional Mexicano en la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez , presentación que fue muy aplaudida por su impecable ejecución.

Paloma negra acapella y Eres, en voz de Majo Aguilar. pic.twitter.com/Gf7NqHz409 — Emmanuel PG (@Emma_PG04) June 1, 2024

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre su relación con Ángela Aguilar?

Aunque el espectáculo se centró en la música y la celebración, Majo Aguilar fue cuestionada en días previos sobre su actual relación con su prima Ángela Aguilar, con quien compartió una infancia cercana. Al respecto, fue honesta y conciliadora:

“Ya no somos tan cercanas porque así se ha dado la vida”, comentó. “Yo también deseo que ella sea muy feliz y que tenga una vida llena de alegrías y realizaciones, porque me acuerdo de ella como niñita, como bebita chiquitita”.

¿Por qué este concierto fue tan importante para Majo Aguilar?

El concierto en el Teatro Metropólitan marcó un nuevo hito en la carrera de Majo Aguilar, consolidándola como una de las voces más destacadas del regional mexicano contemporáneo. Haber conseguido un sold out en una fecha tan personal, y haberlo hecho con tanta autenticidad y entrega, es una prueba de que su carrera continúa en ascenso.

La noche fue una fusión perfecta de tradición, talento y celebración. Para Majo, fue mucho más que un concierto: fue el cumpleaños más significativo de su vida y el inicio de una etapa que promete llevarla aún más lejos.