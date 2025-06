Ángela Aguilar le pone fin a los rumores de una rivalidad con su prima Majo Aguilar con este contundente mensaje: VIDEO

Durante toda su carrera, Ángela Aguilar y su prima Majo Aguilar han sido duramente comparadas en talento vocal y carisma por parte de sus fans, algo que se ha vuelto, hasta cierto punto, “tóxico”. Y aunque la esposa de Christian Nodal ha salido a desmentir que exista una enemistad, ahora quiere ponerle fin a estos rumores de una vez por todas con un mensaje para todos.

“Los medios de comunicación han formado una gran parte de eso. Yo no veo a hombres… por ejemplo, mi hermano (Leonardo Aguilar) y mi esposo (Nodal) cantan lo mismo (género), ¿y por qué ellos no son rivales del alma, por qué no se rasgan las vestiduras? ¿Por qué?”, se quejó la cantante de Dime cómo quieres en una reciente entrevista con CNN.

¿Cómo era antes la relación entre Ángela Aguilar y Majo Aguilar?

Fue ahí donde recordó las comparaciones que le han hecho con Majo, y aseguró que no existe ninguna rivalidad en la familia, que todo se trata de teorías creadas en redes sociales y alimentadas por la prensa.

“Es mi prima, por el amor de Dios. Si a ella le va bien, a mí me va bien”.

Con esto, la hija de Pepe Aguilar dejó claro que Majo y ella pasaron muchas navidades juntas, comparten la misma sangre y un legado que se inició en el mismo lugar. Para Ángela, esta supuesta rivalidad le resulta “ilógica”.

“Estamos para apoyarnos, no para atacarnos”.

Finalmente, pidió a los fans que no se “enganchen” en este tipo de chismes , porque es precisamente lo que buscan quienes iniciaron el rumor. “No lo necesitamos”, subrayó.

¿Qué opina Majo Aguilar sobre su relación con Ángela Aguilar?

Majo Aguilar, hija de Don Antonio Aguilar Jr., ha negado que exista una enemistad con Ángela Aguilar, pero confirmó que sí ha habido un distanciamiento. En una charla con Despierta América, explicó que ambas tomaron caminos ligeramente distintos por “el destino”.

“Desde chiquitas, pues sí estábamos muy unidas. En este momento es otra la historia; la verdad es que ya no somos tan cercanas porque así se ha dado la vida”, expresó.

