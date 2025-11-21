Maite Perroni calla bocas con poderoso mensaje tras críticas: “están muy ocupados en analizar mi cuerpo”

“Mientras tanto yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos…”.

Desde hace unos días, Maite Perroni ha sido víctima de críticas y comentarios en redes sociales por su peso, esto tras aparecer en la inauguración del Congreso Distrito Creativo, celebrado por el gobierno de El Salvador.

En las imágenes, la exRBD apareció con un traje y corbata blanca, además de su característico cabello negro lacio y su inconfundible sonrisa.

Sin embargo, la estrella sí lució diferente, por ello decidió romper el silencio dejando un poderoso mensaje para sus seguidores y sus críticos a través de un video en sus redes sociales.

“Hola, soy Maite Perroni, peso 72 kilos, y eso que no me viste cuando pesaba 94. Nunca pensé que el tema de mi peso se volvería un tema tan relevante mucho menos cuando en el mundo y en nuestro país evidentemente están pasando cosas que sí son importantes”, comenzaba su mensaje.

Y continuó: “La verdad me río porque mientras algunas personas están muy ocupadas en analizar mi cuerpo como si se tratara de dar un informe financiero yo estoy viviendo mi presente, estoy ocupada criando a mi hija. Estoy viviendo mi vida real. Naturalmente no estoy pensando en esto”, dijo contundente Maite.

La actriz y cantante asegura que hizo una pausa y pensó en qué podía hacer ante los comentarios que recibía. “Esta situación me hizo ver que hay tres posibilidades: una es victimizarme, ponerme a llorar y sentirme super mal por toda la violencia digital. La segunda es no decir nada y no hace nada para no hacer este tema más grande. Y tres, abrir una conversación. Una conversación que va más allá de mí”.

Maite afirmó que tener sobrepeso o unos kilos de más es una historia que han enfrentado todas las personas, además de caer en las campañas que dictan la perfección en los cuerpos.

“Y aunque no lo digamos, todos hemos luchado con la báscula. Hemos tratado de cambiarnos a nosotros mismos por encajar en los estereotipos que nos ha dictado la sociedad y nos hemos olvidado de quiénes somos en realidad”.

La popular estrella agregó que “Vivimos en una sociedad en donde nunca se es suficiente. Nunca seremos suficientemente guapas, suficientemente inteligentes, suficientemente talentosas, suficientemente trabajadoras, suficientemente flacas, como si de eso dependiera nuestro valor. Cuando nuestro verdadero poder realmente está en poder aceptar cada una de las etapas de la vida. Está en poder abrazar nuestros procesos con amor”.

Perroni, mostrándose como una mujer madura y centrada que ha aprendido a vivir el presente haciendo de lado la culpa, la vergüenza y los señalamientos, advierte que “cada cuerpo es diferente. Cada cuerpo tiene una historia que contar. Y nos somos perfectos, vamos cambiando y vamos envejeciendo, y yo por eso hoy decido abrazar mi cuerpo y agradecerle por haberme traído hasta aquí. Por dar la fuerza para dar vida y poder atravesar todos los procesos y cambios y transformaciones que eso conlleva. Y eso me hace hoy sentirme mucho más real y más feliz”.

Finalmente, la protagonista de ‘Oscuro deseo’ envió un mensaje “a los que me están escuchando y a los que alguna vez se han sentido así es que nunca permitan que la opinión de los demás defina su valor.

“Mientras tanto yo seguiré sanando, dejando ir lo que ya no es, las narrativas falsas sobre mí que no me pertenecen, descubriendo mis propios tiempos, aceptando mis cambios, abrazando mis proceso, viviendo mi vida con mucho amor y agradecimiento”.

Desde 2023, Maite dejó los reflectores para enfocarse en su maternidad. Junto a su esposo Andrés Tovar, se convirtieron en padres de una niña llamada Lía.

La artista anunció su embarazo en enero, después de su participación en la gira de reunión de RBD. En mayo de ese año, Perroni comunicó el nacimiento a través de sus redes sociales con el mensaje:

“Bienvenidas las desveladas, los pañales… junto a nuestro amor incondicional. Eres nuestra más grande bendición. Te amamos, Lía”.

