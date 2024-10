Madonna lamentó la muerte de su hermano Christopher Ciccone con una desoladora carta de despedida

Esta tarde, se confirmó el lamentable deceso de Christopher Ciccone, el hermano menor de Madonna y reconocido artista estadounidense. La noticia tomó por sorpresa a sus seres queridos, incluyendo a la “reina del pop”, quien no quiso perder la oportunidad de despedirse y decidió hacerlo a través de un conmovedor mensaje que puso en evidencia la entrañable relación que llevaron desde siempre y lo mucho que le afectó su partida.

Quién era y de qué murió Christopher Ciccone, el hermano de Madonna

Christopher Gerard Ciccone fue un bailarín, diseñador y decorador de interiores de origen estadounidense. Era el hermano menor de Madonna, es decir, el más pequeño de los hijos en el matrimonio de Silvio Cicconne y Madonna Louise Ciccone, padres de la cantante.

Comenzó su trayectoria profesional en el mundo de la danza, actividad que siempre compartió con su hermana, quien en diferentes ocasiones admitió que Christopher fungía como su cómplice en muchas de las cosas que se atrevió a hacer al inicio de su trayectoria, pues siempre tuvo claro que compartían el mismo espíritu incansable que los hizo perseguir sus sueños sin importarles el qué dirán.

Luego de trabajar con Madonna en una larga temporada, Ciccone decidió probar nuevas aventuras y debutó en el mundo del diseño con su propia línea de calzado y como escritor, a través de un libro en el que retrató su experiencia familiar. También se dedicaba a la decoración de interiores y dirección artística.

Christopher murió el pasado 4 de octubre a los 63 años, luego de haber atravesado una complicada batalla contra el cáncer. Sin embargo, su deceso fue confirmado hasta las primeras horas del 6 de octubre, una vez que sus personas cercanas estuvieron listas para informar que había partido de este mundo.

Pese a que se distanciaron un tiempo, Christopher Ciccone y Madonna lucharon por arreglar sus problemas Instagram

Las dolorosas palabras que Madonna le dedicó a su hermano

A pesar de que durante un tiempo estuvieron distanciados, el amor entre la intérprete de “Like a virgin” y Christopher Ciccone nunca se desvaneció, pues incluso con las diferencias que llegaron a tener, consiguieron enmendar cualquier malentendido y se mantuvieron en contacto hasta el último de sus días. Por lo que saber que no volvería a ver a la persona con la que compartió tantos momentos de alegría, destrozó a Madonna y la inspiró a escribirle una emotiva carta de despedida, en la que retrató parte de sus mejores anécdotas juntos.

“Mi hermano Christopher se ha ido. Fue el humano más cercano a mí durante tanto tiempo. Es difícil explicar nuestro vínculo, pero surgió de un entendimiento de que éramos diferentes y la sociedad nos iba a hacer pasar un mal rato por no seguir el status quo”, inició su conmovedor homenaje.

Por último, con la facilidad de la palabra que la distingue, narró brevemente cómo fueron sus últimas vivencias. “Lo admiraba. Tenía un gusto impecable y una lengua afilada, que a veces usaba contra mí pero siempre lo perdoné. De alguna manera, siempre nos encontramos de nuevo y nos tomamos de las manos y seguimos bailando. Los últimos años no han sido fáciles. No hablamos por algunos momentos, pero cuando mi hermano se enfermó, encontramos nuestro camino de vuelta. Hice lo mejor que pude para mantenerlo vivo el mayor tiempo posible. Él estaba con tanto dolor hacia el final y una vez más, nos tomamos de las manos, cerramos los ojos y bailamos juntos. Me alegro de que no esté sufriendo más. Nunca habrá nadie como él. Sé que está bailando en alguna parte”, finalizó la artista este post, en el que rápidamente recibió decenas de condolencias por parte de fanáticos y colegas.