El emotivo homenaje con el que Karime Borja despidió a su hijo de cuatro años tras su inesperado fallecimiento

Con el corazón completamente destrozado, Karime Borja le dio el último adiós a Mateo, su hijo, quien murió con apenas cuatro años. La querida conductora de televisión organizó un homenaje muy especial para el pequeño, al que cuidó a tiempo completo durante la larga temporada que se la pasó hospitalizado.

Así fue el conmovedor homenaje con el que Karime Borja se despidió de Mateo

En medio de una especial ceremonia en la que reunió a todas las personas que en vida procuraron a Mateo y la acompañaron en el camino tan complicado que atravesó desde que fue hospitalizado en 2021. Ahí, a la orilla del mar y con todos los presentes vestidos de blanco, la presentadora rememoró algunos de los mejores y peores momentos que pasó con su primogénito, sobre todo aquellos que vivió en clínicas, rodeada de especialistas, que al igual que ella, tenían la esperanza de verlo reaccionar, algo que aunque no pasó, sí tuvo tiempo de digerir para poder dejarlo ir en paz.

“Ese milagro del que todos hablan, del milagro terrenal que no vimos, ese milagro no era el fin de Dios. Era el milagro diario que hacía en cada uno de nuestros corazones, ese es el milagro que hizo mi niño desde que vino a esta tierra. Él fue un milagro hasta el último día y siempre lo será. Te amo con todo mi corazón, tu partida me va a ser muy difícil, un nuevo comienzo, pero siempre honrándote”, dijo la también exreina de belleza.

Por otra parte, se sinceró sobre cómo fueron los últimos tres años, en los que admitió, era consciente de que Mateo ya no estaba aquí, pero le fue llevadero pensar en que fue feliz hasta ese día. “El último día te vi sano. Te dí el último beso de despedida, diciéndote que te amo. Estoy segura de que los siguientes tres años, tu mente se divirtió jugando en los miles de escenarios donde hablabas, corrías y bailabas”, concluyó Karime Borja, para después recibir calurosos aplausos en honor al niño.

La presentadora lamentó esta dolorosa pérdida Instagram

El desgarrador último mensaje que Karime Borja le dedicó a su hijo

Luego de esta ceremonia, Karime Borja volvió a sus redes sociales, en las que está documentado todo lo que pasó a partir del trágico accidente que sufrió Mateo en 2021. Este episodio ocurrió cuando cayó accidentalmente a la piscina mientras estaban de viaje, lo que le provocó un severo cuadro de hipoxia, es decir, el oxígeno dejó de circular correctamente a su cerebro, ocasionando serias afectaciones en su desarrollo motriz y le impidió hacer por sí mismo aspectos tan básicos para cualquier humano como respirar.

Karime Borja llevaba varios años lidiando con una dura enfermedad de su hijo Instagram

En uno de sus últimos posteos en Instagram, plataforma en la que ha sido cobijada con miles de mensajes de condolencias, la también modelo originaria de Ecuador, subió una foto en la que se ve la cama de hospital de Mateo vacía, algo que sin duda la impresionó, pues ese ya se había convertido en su segundo hogar. "¿Y ahora qué?”, escribió Karime, mostrando, sin necesidad de palabras, que aún no tiene claro qué es lo que sigue, pues únicamente sabe que debe seguir adelante por la memoria de su amado hijo.