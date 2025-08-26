Suscríbete
Luto en la música: Murió ‘El Rielero Mayor’, Manolo Morales, fundador de Los Rieleros del Norte

Descanse en paz.

August 26, 2025 • 
TVyNovelas
muerte-rieleros-.jpg

Manolo Morales, conocido como “El Rielero Mayor”

Especial

Manolo Morales, conocido también como “El Rielero Mayor” o “El Primo Manolo”, fue un músico emblemático y fundador del grupo Los Rieleros del Norte, una de las agrupaciones más influyentes de la música regional mexicano.

Este martes 26 de agosto se confirmó su muerte, aunque todavía no se saben las causas del deceso.

Agrupaciones como El Primo Manolo y sus Rieleros y Los Huracanes del Norte lamentaron el deceso, pues se le reconoce como un pilar del género norteño y un referente del género.

Manolo fundó Los Rieleros del Norte en 1979, en Pecos, Texas, mientras trabajaba en las vías del tren, lo que inspiró el nombre del grupo.

Fue en 2003, cuando se separó de la agrupación original y creó su propio proyecto: “El Primo Manolo y sus Rieleros”, con el que continuó su carrera musical y mantuvo vivo el estilo norteño clásico.

Manolo tenía una frase característica: “¡Y nomás así primo!”, que seguramente seguirá resonando entre sus seguidores al recordar su legado musical.

Los Rieleros del Norte Luto Muerte
TVyNovelas
