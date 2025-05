Lupita D’Alessio manda un preocupante mensaje tras su problema de salud: ¿el fin de su carrera?

La cantante Lupita D’Alessio generó preocupación entre sus fans luego de publicar un mensaje en el que habló sobre su estado de salud y su carrera musical.

¿Qué pasó con Lupita D’Alessio?

En su mensaje, acompañado por un video del paisaje en Cancún, la “Leona Dormida” confesó que está “pasando por momentos muy duros de tristeza y desilusión” desde que salió del hospital hace casi dos meses, tras enfrentar complicaciones de salud.

Subrayó que ha visto cómo los chismes la han afectado profundamente, por lo que decidió romper el silencio y dejar claro que está sana y “de pie”.

“Soy una mujer orgullosa de todo lo que Dios me ha permitido hacer a través de los dones que tengo. Sí, he llorado mucho, sí me ha afectado emocionalmente”, expresó.

Al final, la intérprete de “Ese hombre” habría confirmado su retiro de los escenarios al escribir:

“Amigos, este es el último año para mí y mi música. Ya nos estaremos viendo en cualquier parte; si me ven ahí, los veo con el favor de mi Dios”.

Aunque no se trató de un anuncio oficial, los fans consideran que la artista de 71 años podría no regresar a los escenarios tras cumplir con sus presentaciones pendientes.

Cabe señalar que Lupita ya había dado pistas sobre su retiro, y mencionó que uno de sus más grandes deseos sería cerrar su carrera musical con un concierto en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

¿Cuál es el estado de salud de Lupita D’Alessio?

Tal como lo dijo la propia Lupita D’Alessio, se encuentra bien de salud tras haber sido hospitalizada en marzo pasado, situación que la obligó a cancelar un concierto en la CDMX.

La hospitalización de Lupita D’Alessio mantiene en vilo al mundo de la música en México. INSTAGRAM/soylupitadalessio

En ese momento, explicó que su hospitalización se debió a un virus que atacó sus pulmones y provocó una inflamación. Posteriormente, el médico le dio de alta y le indicó que debía someterse a rehabilitación. Así pues, tuvo que guardar reposo y recuperarse en casa. Sin embargo, interrumpió su descanso para cumplir con su concierto del pasado 10 de mayo en el Zócalo.

“Es necesario bajar de peso para estar bien. Voy a recuperarme para regresar con todo”, afirmó.

