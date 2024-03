Lupillo Rivera tembló de los nervios al ver a su “crush” Geraldine Bazán entrar a La Casa de los Famosos

En una temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo sucumbida ante los escándalos, Geraldine Bazán entró este miércoles 13 de marzo al reality show, como una carta debajo de la manga de la producción para minimizar los malos comentarios que giran en torno al programa.

La actriz de telenovelas ingresó al reality show, casi dos meses después que comenzó su transmisión y luego de una fuerte denuncia pública a que hizo la exparticipante Thali García, quien alega que en el programa la secuestraron y la drogaron.

Su llegada no fue del todo bien recibida entre sus compañeros, pues las caras de asombro, inconformidad y nervios se notaron en varios de los habitantes. Incluso, hasta en el cuarto tierra hubo discusión por si permitían o no, que Geraldine entrara a esa habitación.

Lo que más llamó la atención del público fue la risa nerviosa que se le notó a Lupillo Rivera apenas vio que se abrieron las puertas de la casa y Geraldine entró.

¿Por qué? A finales del 2023 surgió el rumor de que el cantante de regional mexicano estaba enamorado de la exesposa de Gabriel Soto, pues publicó un video en el que coqueteaba con una foto de ella.

“Irala, no me veas así Geraldine Bazán, irala como me ve, irala como me está viendo, me vas a meter en problemas, no me veas así", le dijo Lupillo a la foto de Geraldine, mientras le lanzaba besos.

Sobre este momento que se volvió viral en redes sociales, Geraldine reaccionó y negó que existiese algún romance entre ellos.

Lupillo Rivera Enamorado de Geraldine Bazán pic.twitter.com/4rFr0BfzpU — La Portada A.I (@LaPortadaAI1) August 7, 2023

“Lo vi porque se volvió viral en Instagram, me da mucha risa, no lo conozco pero creo que él es súper bromista. No me molesta, me dije que se agradecen los piropos, pero solo se trató de una broma”, comentó a la prensa la famosa.

Lupillo también luego aseguró él la respetaba y reconoció que sí le parecía “muy guapa”.

Ahora, en redes sociales, comienzan las especulaciones sobre si podría existir algún romance entre ambos famosos dado que se encuentran encerrados en La Casa de los Famosos.