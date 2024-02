¡Lupillo Rivera olvidó a Belinda tras una borrachera de 20 días! Así afrontó el doloroso truene

Lupillo Rivera ya nos contó cómo fue su primera noche romántica con Belinda, lo tóxica que llegó a ser y por qué se tatuó su rostro; ahora, el “Toro del Corrido” sorprendió al revelar en La casa de los famosos 4 cómo superó el truene.

La casa de los famosos 4 sigue causando un gran impacto entre la audiencia debido a las polémicas que han surgido entre los habitantes y a los secretos de su vida que, poco a poco, han salido a la luz. Lupillo Rivera, uno de los favoritos para llevarse el premio final, no podría ser la excepción.

Y es que además de ventilar algunos dolorosos problemas que existen entre la dinastía Rivera, así como brindar detalles de cómo se enteró de la muerte de Jenni, su hermana, el “ Toro del Corrido ” ha dejado a más de una persona con la boca abierta al contar vivencias inéditas de su sonado noviazgo con Belinda.

En esta ocasión, Lupillo Rivera no pudo resistir más y terminó hablando de uno de los episodios que, para él, fue uno de los más dolorosos de su vida: cuando él y Belinda le pusieron punto final a su relación, ¿cómo logró superar el trago amargo?

¿CÓMO SUPERÓ LUPILLO RIVERA LA RUPTURA CON BELINDA?

Durante una íntima conversación con algunos de los inquilinos de La casa de los famosos 4 , Lupillo Rivera confesó que la ruptura con Belinda le dolió muchísimo ya que la cantante incluso había tenido una convivencia muy estrecha con su familia.

“Puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera como 20 días sin parar”

Para lograr superar este truene, Lupillo reconoció que debió recurrir al alcohol para ahogar sus penas, y lo hizo por la puerta grande: con una megaborrachera que duró... ¡20 días!

“Sufrí mucho, me dolió mucho, de esas que me marcó y que puedo decir orgullosamente que duré en la borrachera como 20 días sin parar (...) nunca se lo demostré a nadie, a nadie, y me dolió mucho”, expresó el famoso.

Asimismo, recalcó que Belinda y su familia llegaron a llevarse muy bien: “Se llevaban súper bien con ella (...) me gustó esa onda, o sea levantarse uno en la madrugada y no sentirla y que vas a la cocina y están comiendo”, reveló Lupillo Rivera.

LEE MÁS DE LUPILLO RIVERA Y BELINDA: