¿Lupillo Rivera demandará a Telemundo? Revelan que el cantante explotó contra LCDLF 4: ‘Váyanse a la ch...’

Lupillo Rivera salió de La casa de los famosos 4 con 50 mil dólares en la bolsa Chisme no like.

A decir del periodista de espectáculos Javier Ceriani, Lupillo Rivera se quedó muy molesto con los directivos de Telemundo por dos asuntos que ocurrieron en La casa de los famosos 4 : el triunfo de Maripily Rivera y la forma en que su imagen fue tratada a lo largo de los 119 días que duró el reality show.

Y es que al parecer el triunfo del “Huracán boricua” no sólo tomó por sorpresa a la audiencia de La casa de los famosos 4, sino que también significó un duro golpe para Lupillo ya que, de acuerdo con lo revelado en Chisme no like, el “Toro del corrido” habría hecho un trato para ser el ganador de los 200 mil dólares que al final no se cumplió.

Lupillo Rivera arrancó muy bien en La casa de los famosos 4, pero a lo largo de las semanas su popularidad se fue desinflando debido a los escándalos en que se vio involucrado y que acabaron por afectar su imagen, algo que enfureció al cantante... ¡y de qué manera!

LUPILLO RIVERA EXPLOTÓ CONTRA TELEMUNDO: “NO SE LOS VOY A PERDONAR”

Javier Ceriani dio a conocer que Lupillo Rivera se reunió hace poco con un ejecutivo de Telemundo para discutir una jugosa propuesta: la entrada a otro reality show con las celebridades que ganaron los primeros lugares en las otras ediciones de La casa de los famosos o que resultaron especialmente polémicas.

“Ustedes me arruinaron la imagen y eso no se los voy a perdonar y no es lo que acordamos”

Sin embargo, dijo Ceriani en Chisme no like , el “Toro del corrido” no aceptó la oferta y, entre insultos, arremetió contra los organizadores de La casa de los famosos 4:

“Lupillo le dijo: ‘Váyanse a la ching..., ustedes me arruinaron la imagen y eso no se los voy a perdonar y no es lo que acordamos’, y Lupillo dejó al ejecutivo solo”, aseguró el comunicador.