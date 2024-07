Luna Bella reapareció luego de grabarse en el Metro de la CDMX y rompió el silencio sobre por qué hizo el polémico video

Luna Bella reapareció luego de protagonizar una controversia en redes tras filtrarse un video íntimo que grabó en el Metro de la Ciudad de México y aclaró su situación legal en medio de impactantes revelaciones sobre su ocupación.

El nombre de esta controvertida creadora de contenido para adultos no ha dejado de sonar desde este lunes, cuando a través de la plataforma X se publicaron algunos extractos de su video íntimo más reciente , en donde se le ve cómo interactúa con dos sujetos vestidos de policía en los pasillos de una estación y hasta dentro de un vagón.

TE RECOMENDAMOS:

En medio de la avalancha de críticas que Luna Bella recibió, en donde hasta pidieron que fuera encarcelada, la influencer reapareció en su canal de Telegram con un lapidario mensaje dedicado, sobre todo, a sus haters.

¿QUÉ DIJO LUNA BELLA TRAS SU VIDEO ÍNTIMO EN EL METRO DE LA CDMX?

“Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder”, comenzó a decir Luna Bella, quien aseguró que no se arrepiente de lo que hizo porque, de esta manera, su familia tiene un mejor nivel de vida, alejado de las carencias que ella padeció.

“Esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada”

“Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres. Mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. (...) Perdí la fe en los hombres. Mi dignidad y mi reputación está por los suelos”, aceptó la creadora de contenido, al tiempo que dejó muy en claro que se siente satisfecha con ella misma por lo que logró hacer por sus hermanas.

Luna Bella publicó un enlace para su comunicado a través de sus historias de Instagram. INSTAGRAM/lunnabeella

“Me iré con una sonrisa sabiendo que cumplí mi palabra de mujer en hacer lo que fuera necesario por que a los míos no les faltara nunca lo que a mí me faltó”, aseguró la modelo de forma lapidaria.

En cuanto a su situación legal, Luna Bella se mantuvo tranquila en ese aspecto, pues aunque su acción sí es merecedora a una multa, un usuario tendría que interponer una denuncia en contra de la influencer, algo que no ha ocurrido.

“Esta funa se me resbala, años en las polémicas, ya estoy acostumbrada, recuerden que de algo tengo que vivir”, concluyó la creadora de contenido de forma terminante.