Lesly Marín rompió el silencio y reveló la razón por la que terminó con Alex Marín: VIDEO

Kristal de Santos, mejor conocida como Lesly Marín, rompió el silencio sobre su relación con Alex Marín, que había generado polémica y preocupación debido a la diferencia de edad.

La modelo de 18 años hizo una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, donde respondió a las dudas de sus fans. Muchos tenían la misma pregunta: ¿qué pasó con Alex Marín?

¿Qué pasó con Lesly Marín y Alex Marín?

Lesly Marín confirmó que ya no tiene una relación con Alex Marín, pese a haber firmado un contrato con él y sus novias. Ahora, la joven se quitó el nombre artístico y usa su verdadero nombre para incursionar como modelo independiente.

Hace unas semanas reveló que el productor se negó a firmar la remisión de su contrato e incluso lo acusó de seguir usando su imagen en las redes sociales.

En un comentario, Kristal respondió a un seguidor: “No, no regresamos, pero como aún no firma la remisión de contrato por sus (huevos) sigue subiendo cosas”. Luego, en el video en vivo, Lesly Marín subrayó que Alex no paga las cirugías de sus modelos, pero dijo que sí le dio varios obsequios.

A pesar de la ruptura, Kristal continuará en la industria del contenido para adultos en OnlyFans e incluso ya hizo una colaboración con Giselle Montes, ex de Alex.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Lesly Marín y Alex Marín?

Lesly Marín y Alex Marín solo duraron un par de meses, pero luego la modelo desapareció de las redes sociales, generando preocupación entre los fans del productor. Alex había presentado a Lesly en Instagram, generando sorpresa, pues a inicios de este año, la ex esposa de Alex, Mía Marín, había solicitado el divorcio, y otras dos de sus novias también anunciaron su separación.

La ex de Alex Marín, Yajayra Cortes (Mía Marín), está embarazada

Mía Marín, cuyo nombre real es Yajayra Cortes, anunció que está embarazada de gemelos.

“Con este bello atardecer les compartimos el momento más feliz de nuestras vidas. La llegada de dos bellos angelitos. No saben la alegría que tenemos y la gran felicidad que nos da saber que todo llega en su momento”, escribió la modelo en una publicación.

Mía Marín, ex novia de Alex Marín, anunció que está embarazada de gemelos. (Instagram @miacortesmx)

Hasta ahora, Alex Marín no se ha pronunciado para felicitar a Yajayra por su embarazo ni para aclarar lo que pasó con Lesly.