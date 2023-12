Luisito Comunica se ‘arranca’ dos dientes en vivo y enciende las alertas: el video viral

Luisito Comunica es, en la actualidad, uno de los youtubers más famosos gracias, sobre todo, a sus videos de viajes; sin embargo, al parecer su nueva aventura le costó cara.

El influencer, que ya ha estado envuelto en la polémica en varias ocasiones debido a sus controversia, se volvió tendencia en redes sociales este jueves por una perturbadora transmisión en vivo que dejó a sus fans llenos de incertidumbre.

En el video, de pocos segundos de duración y que no tardó en viralizarse, se ve cómo Luisito Comunica se queja de un fuerte dolor en su mandíbula y, acto seguido, se arranca dos de sus dientes en medio de un sangrado que dejó preocupada a más de una persona.

VIDEO: LUISITO COMUNICA “SE QUEDA CHIMUELO” EN PLENA TRANSMISIÓN EN VIVO

Fue durante un live en su cuenta de Instagram , en donde Luisito Comunica cuenta con más de 33.5 millones de seguidores, que el youtuber comenzó a sentir un molesto dolor mientras promocionaba su nuevo libro; fue entonces que reveló que se había enfermado en Groenlandia, sitio que visitó recientemente.

“Ahorita está bien raro porque siento hasta como el diente flojito”

“Algo me pasó allá, estando en Groenlandia. Me enfermé pero ojete, que me tumbé y toda la cosa, conseguir un doctor ahí es como un poquito un pedo, ¿ok?”, se le escucha decir al joven. De repente, todo cambió de un segundo a otro:

“Ay, pérense tantito es que tengo desde que estaba ahí un dolorcito como al hablar, o sea cuando hablo, no sé si les pasa como que sienten la mandíbula... ay wey como... no es que ahorita está bien raro porque siento hasta como el diente flojito”, expresó Luisito mientras agarraba uno de sus dientes.

La alarma entre los seguidores del youtuber aumentó cuando fue al baño; sin embargo, el regreso de Luisito Comunica acabó por desquiciar a los internautas, pues apareció gritando y con la boca cubierta de sangre.

Luisito Comunica insistió en que tenía sabor “como a óxido” en la boca y, de forma impactante, se arrancó dos dientes de la boca para mostrar lo debilitados que estaban, y dejando a más de una persona alarmada, sobre todo porque en ese momento se detuvo la transmisión.

¿FAKE O NO? FANS DE LUISITO COMUNICA REACCIONAN A SU VIDEO

Muchos fans de Luisito se quedaron preocupados por sus dientes, sobre todo porque el youtuber ya no volvió a transmitir y, hasta el momento, no ha contado a detalle qué le pasó. Sin embargo, otras personas se mostraron incrédulas y dudaron que eso hubiera ocurrido realmente:

“Jajaja queremos saber más sobre los dientes”, “Este video me dio ansiedad y ganas de ir a cepillarme los dientes”, “Te vas a hacer viral con este video mano jajaja si da miedo Xd”, “Es un reptiliano cambiando de piel”, “Fue de mentira?? Oh fue de verdad lo del diente????” y “Me quedé en WTF al Final” son algunos de los comentarios que se leen en el video original de Instagram.