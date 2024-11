Luis Miguel invitó a su show en Cancún a una fan tras ‘arruinar’ su cumpleaños: el VIDEO del momento

La controversia que colocó a “El Sol” entre las principales tendencias de búsqueda de este fin de semana se desató con un video de TikTok en el que un usuario denunció que la fiesta de cumpleaños de su mamá se vio opacada por un detalle: una mesera se les acercó para pedir que no grabaran o que cambiaran el ángulo de la cámara debido a que Luis Miguel no quería que su rostro saliera.

En efecto, Luis Miguel estaba cenando en el lujoso restaurante de Mérida que una familia eligió para festejar a una muje r; sin embargo, nunca se supo si “Mickey” estuvo relacionado con esta inusual petición o no... ¡afortunadamente, y luego de una decepcionante broma, el cantante se redimió con los afectados!

El tiktoker Erick Cid confirmó que, luego del mal trago que pasaron él y su mamá en el estadio tras ser víctimas de una broma de mal gusto, el verdadero equipo de Luis Miguel los contactó y los invitó a su concierto en Cancún... ¡esta vez, sí lograron entrar y se sentaron en la segunda fila!

“Nos pidieron venir a Cancún y al llegar nuestros boletos nos estaban esperando”

“Nos pidieron venir a Cancún y al llegar nuestros boletos nos estaban esperando”, escribió el joven en el post de Instagram que publicó a las afueras de Estadio Olímpico Andrés Quintana Roo, en donde ocurrió el concierto.

Por otro lado, Erick Cid aclaró que él en ningún momento dijo que Luis Miguel “arruinó" el cumpleaños de su mamá; simplemente, se le hizo curioso coincidir con el famoso y por ello subió el video: “Se fueron contra el restaurante, contra Luis Miguel, pero si ven el video original, el texto y la voz, en ningún momento estoy molesto con Luis Miguel”, aseguró.

@soyerickcid pequeño update del asunto Luis Miguel #luismiguelentiktok #luismiguelgrabaasenora #luismiguel Queremos agradecer al equipo que esta vez nos contactó y que si es el real, gracias por los boletos y por traer a mi mamá nos vemos esta noche y si nos encuentran nos saludan 🙊 ♬ sonido original - SOYERICKCID

Horas después, Erick subió más videos en su cuenta de TikTok para demostrar lo mucho que tanto él como su mamá se divirtieron en el concierto de Luis Miguel ya que tuvieron la oportunidad de verlo cantar desde un sitio privilegiado; ¡como ves, “El Sol” se vio envuelto en un escándalo viral que supo arreglar de la mejor manera!

@soyerickcid Gracias a todos los fans por apoyar, gracias a LUIS MIGUEL y a todo su equipo por contactarnos y hacer esto posible. #luismiguelgrabaamujer ♬ sonido original - SOYERICKCID

¿POR QUÉ DIJERON QUE LUIS MIGUEL DEJÓ “PLANTADAS” A DOS PERSONAS?

Fue el mismo Erick Cid quien denunció, en su cuenta de TikTok, la broma de mal gusto de la que fueron víctimas tanto él como su mamá, y es que unos desconocidos que se hicieron pasar por trabajadores de Luis Miguel los citaron en para darles boletos; sin embargo, esto nunca pasó.

“Nos citaron a las 9, empezó el show, pasaron 45 minutos, no había señal en el lugar (...) nunca salieron y nos fuimos, de regreso no había mensaje, me bloqueó la cuenta contactada, no sé con qué afán lo hicieron”, expresó el joven visiblemente confundido.