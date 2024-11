Luis Miguel invitó a su show una mujer por ‘arruinar’ su fiesta, pero algo salió mal: ¡entérate!

Al parecer, ofrecer disculpas no es algo que a “El Sol” le salga muy bien... o al menos eso fue lo que pensaron millones de internautas a lo largo de este fin de semana con el caso viral que generó toda clase de reacciones: desde la risa hasta la molestia.

Si bien algunos fans consideraron que Luis Miguel estuvo en todo su derecho de parar las grabaciones del festejo de cumpleaños porque su rostro fue capturado sin su permiso, otras personas consideraron que el famoso fue un grosero, sobre todo porque quiso redimirse ante la mujer ofendida... ¡pero no le resultó! Esto fue lo que pasó.

¿QUÉ PASÓ CON LUIS MIGUEL Y LA MUJER A LA QUE LE “ARRUINÓ" EL CUMPLEAÑOS?

En el primer video que se viralizó en TikTok , se ve cómo el festejo de cumpleaños de una mujer que tuvo lugar en un lujoso restaurante en Mérida fue interrumpido por una mesera que les pidió a los comensales dejar de grabar o cambiar el ángulo de la cámara ya que... ¡justo a sus espaldas, se veía el rostro de Luis Miguel!

“De regreso no había mensaje, me bloqueó la cuenta contactada, no sé con qué afán lo hicieron”

No se sabe con certeza si Luis Miguel estuvo detrás de esta inusual petición o no; sin embargo, los afectados sí recibieron un mensaje del supuesto equipo de “El Sol”, quien al parecer quiso disculparse con la cumpleañera invitándola al concierto que ofreció en tierras yucatecas el pasado viernes 08 de noviembre.

¡Aceptar el regalo le resultó irresistible tanto a la mujer del cumpleaños como a su hijo! Lamentablemente, otra decepción llegó: el equipo del cantante nunca pasó por ellos para llevarlos al estadio Carlos Utirralde y, cuando llegaron al recinto, no lograron pasar.

Ni concierto, ni la “mordida” del pastel de cumpleaños: tal y como lo dijo uno de los afectados en un video que subió a su cuenta de TikTok, el equipo de Luis Miguel simplemente desapareció y los dejó plantados a las afueras del estadio a pesar de la invitación; de hecho, muchos internautas opinaron que estas personas fueron víctimas de una broma de mal gusto.

“Nos citaron a las 9, empezó el show, pasaron 45 minutos, no había señal en el lugar (...) nunca salieron y nos fuimos, de regreso no había mensaje, me bloqueó la cuenta contactada, no sé con qué afán lo hicieron”, expresó el joven visiblemente confundido.

¿EN QUÉ LUJOSO RESTAURANTE DE MÉRIDA CENÓ LUIS MIGUEL?