Luego de hincarse ante Pepillo Origel, ahora Shanik Berman le pide perdón a Verónica Castro

Shakin Berman ha dado mucho de qué hablar en estos días luego de que le pidiera perdón de rodillas a Juan José “Pepillo” Origel; ahora, la conductora también le mandó un impactante mensaje a Verónica Castro.

Pese al revuelo generado en redes sociales, Shakin Berman indicó en una entrevista reciente que no se arrepiente de haberse hincado ante Pepillo Origel , pues está a favor de cerrar ciclos, y para demostrarlo también se mostró dispuesta a limar asperezar con Verónica Castro, otra celebridad con la que ha tenido roces.

Fue en un reciente encuentro con los medios que Shakin Berman habló sobre el episodio viral que protagonizó hace unos días y que le acarreó una auténtica ola de ataques a través de Internet.

SHANIK BERMAN LE PIDE PERDÓN A VERÓNICA CASTRO, ¿TAMBIÉN SE LE HINCARÁ?

En la charla, disponible en el canal de YouTube Qué buen chisme, Shanik Berman aseguró que prefiere cerrar ciclos y ofrecer disculpas antes de que sea tarde:

“Yo le pido a Verónica Castro que no me quiero morir sin que nos demos un abrazo”

“Prefiero pedir perdón, pero no sólo a él, al que sea, y afortunadamente la gente ya está acostumbrada a mí. Yo sí siento que hay que cerrar ciclos porque si no, luego pasan los años y ‘ese que me dijo, me vio, me hizo’, y nunca le dijiste”, aseguró la conductora, quien tuvo también unas palabras espontáneas para Verónica Castro:

“Vero, te extraño muchísimo en la tele, te extraño mucho como amiga. Verónica Castro, eres lo más lindo que hay en la televisión y ojalá y pronto me abras las puertas de tu corazón y de tu casa otra vez”, declaró Shanik Berman, dejando impactados a los comunicadores.

¿Por qué se distanciaron Shanik Berman y Verónica Castro? La periodista reconoció que fue por una declaración incómoda:

“Vero, te extraño muchísimo en la tele, te extraño mucho como amiga”

“Se distanció de mí porque le hice una entrevista a Yolanda Andrade , yo le dije a Yolanda ‘yo le pediría que se casara Verónica Castro conmigo’, y a mí no me gustan las mujeres, pero a quién no le gusta Verónica Castro, es lo más bonito que hay”, señaló Shanik, al tiempo que remarcó que extraña mucho a la Vero.

“Yo le pido a Dios y le pido a Santa Claus y le pido a Verónica Castro que no me quiero morir sin que nos demos un abrazo. Ese es mi deseo para Santa Claus”, concluyó la periodista.