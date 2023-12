Shanik Berman ya no soporta el hate tras hincarse ante Pepillo Origel y rompe en llanto en vivo

Shanik Berman le pidió perdón de rodillas a Juan José “Pepillo” Origel hace unos días, protagonizando uno de los momentos más controvertidos de la farándula; sin embargo, esta acción le generó una serie de comentarios que la han afectado.

Luego de varios cruces de declaraciones que tuvieron a Pepillo Origel y a Shanik Berman en el “ojo del huracán” durante varios días, se pensó que este conflicto llegaría a su fin con el incómodo episodio ocurrido esta semana ; sin embargo, al parecer no ha terminado, y es que los internautas no han dejado en paz a la conductora.

Los ataques en redes sociales han sido despiadados, así lo aceptó Shanik Berman en el programa de radio Todo para la mujer, quien incluso reconoció que el bullying ha sido tal, que ha tenido ataques de ansiedad debido a los comentarios negativos que ha recibido.

SHANIK BERMAN ROMPE EN LLANTO, ¡YA NO SOPORTA EL BULLYING!

Fue en el programa de Maxine Woodside que Shanik Berman no pudo más y rompió en llanto al aceptar que la controversia con Pepillo Origel la ha afectado de tal manera, que incluso ha tenido ataques de ansiedad debido a la crueldad de los comentarios:

“Me han hecho pedazos, a lo mejor con justa razón. Estoy teniendo ataques de ansiedad”

“Me siento muy triste porque me han hecho pedazos, a lo mejor con justa razón. Estoy teniendo ataques de ansiedad”, reconoció la conductora.

“Dicen que no tengo dignidad, que soy un asco. Me arrodillé porque no aguanto que estén peleados conmigo. Me dijeron que no valgo nada (...)”, continuó Shanik, quien incluso reveló que los ataques han llegado hasta a su hija, Karla:

“Lo que está diciendo la gente de mí es que yo no valgo nada, que de dónde salió mi hija tan inteligente si yo soy una descerebrada”, aceptó.